"Просили горілку, а нам принесли віник". У турецькому готелі провчили нахабних молодят із Росії

За її словами, вона з новоспеченим чоловіком поїхали до Мармарису у весільну подорож. Першої ж ночі, коли її ненаглядний відсував дверцята душової кабіни в номері, одне з роликових кріплень відвалилося.

"У цей момент просто вибух і мільйон скла! Я дивлюся на чоловіка - у нього кров, я вся в склі і теж скло, що стирчить. Бігом побігла на ресепшн, там сидів турок, я його пригнала в номер, він почав говорити про швидку. Ми жодного разу не викликали її за кордоном, не знаємо правил, вирішили обробити рани самі. Попросили у хлопця щось, чим обробити. Ми попросили спирт, горілку - щось... У результаті нам принесли віник та йод", - розповіла дівчина.

Усю ніч росіяни "витягували одне з одного скло та підмітали номер".

"Наступного дня з'ясувалося, що господар готелю зустрічався з нашим гідом, сказав, що ми вчора були п'яні, поводилися непристойно і він особисто нас вигнав у номер, де ми зламали скло. Це така брехня, просто абсурд! Ми з чоловіком спортсмени… І все це нам висловила гід Аліна. І плюс готель виставляє штраф у 6000 лір (близько 200 доларів)", - обурилася росіянка Настя.

Росіяни написали скаргу, проте у відповіді на неї їх, м'яко кажучи, послали. У готелі сказали, що "скляні двері у ванній кімнаті були розбиті гостями внаслідок неправильного поводження та готелю завдано матеріальних збитків з вини гостей", а "кімната була проінспектована до заїзду гостей та технічних несправностей не було виявлено"

Росіяни звернулися до жандармерії, але турецькі поліцейські відповіли їм, що "це не їхня зона відповідальності", порадили сплатити штраф і їхати додому, до РФ.