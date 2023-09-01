"Просили водку, а нам принесли веник". В турецком отеле проучили наглых молодоженов из России

По ее словам, она с новоиспеченным мужем поехали в Мармарис в свадебное путешествие. В первую же ночь, когда ее ненаглядный отодвигал дверцу душевой кабины в номере, одно из роликовых креплений отвалилось.

"В этот момент просто взрыв и миллион стекол! Я смотрю на мужа - у него кровь, я вся в стекле и тоже торчащие стекла. Бегом побежала на ресепшн, там сидел турок, я его пригнала в номер, он начал говорить про скорую. Мы ни разу не вызывали ее за границей, не знаем правил, решили обработать раны сами. Попросили у парня что-то, чем обработать. Мы попросили спирт, водку - что-нибудь... В итоге нам принесли веник и йод", - рассказала девушка.

Всю ночь россияне "вытаскивали друг с друга стекло и подметали номер".

"На следующий день выяснилось, что хозяин отеля встречался с нашим гидом, сказал, что мы вчера были пьяные, вели себя непристойно и он лично нас выгнал в номер, где мы сломали стекло. Это такая ложь, просто абсурд! Мы с мужем спортсмены… И все это нам высказала гид Алина. И плюс отель выставляет штраф 6000 лир (около 200 долларов)", - возмутилась россиянка Настя.

Россияне написали жалобу, однако в ответе на нее их, мягко говоря, послали. В отеле сказали, что "стеклянная дверь в ванной комнате была разбита гостями в результате неправильного обращения и отелем понесен материальный ущерб по вине гостей", а "комната была проинспектирована до заезда гостей и технических неисправностей не было обнаружено"

Россияне обратились в жандармерию, но турецкие полицейские ответили им, что "это не их зона ответственности", посоветовали оплатить штраф и езжать домой, в РФ.