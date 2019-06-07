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Просила не трогать детей: под Полтавой грабители издевались над женщиной

STYLERЖизнь    07.06.2019 - 08:57
Просила не трогать детей: под Полтавой грабители издевались над женщиной
Под Полтавой напали на мать с детьми (Коллаж РБК-Украина)

Преступники связали женщину и пытали ее электрошокером

В селе Гребинка Полтавской области произошло жуткое ограбление. Злоумышленники проникли в дом ночью, когда там спала женщина и ее двое маленьких детей. Детали рассказали "Факты".

Как установила полиция, грабители готовились к преступлению заранее, так как выбрали то время, когда хозяина дома не было дома. Ему накануне сделали интересное предложение по работе, и он уехал в Киевскую область. А его жене и двое детей остались в доме одни.

Преступники связали женщину, начали ей угрожать расправой с детьми и били электрошокером. Они требовали от нее сказать, где в доме лежат деньги. Она просила не трогать и детей и отдала все сбережения и ценные вещи, которые были в доме. Опознать грабителей было невозможно, так как они были в масках и в перчатках.

Выяснилось, что работу в Киевской области мужу предложили не просто так, а он попался на обман злоумышленников. Сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на след грабителей. Это двое мужчин, 29 и 30 лет, местные жители. Один из них хороший знакомый пострадавшего и ранее вместе с ним работал.

Во время обыска у подозреваемых обнаружили все ценности и оружие. Им объявили о подозрении и арестовали.

Пострадавшая семья требует для преступников наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что отец Екатерины Гандзюк возмущен приговором убийцам.

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