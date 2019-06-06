Будто Кати никогда и не было: отец Екатерины Гандзюк возмущен приговором убийцам

Убийство Гандзюк - Виктор Гандзюк прокомментировал приговор убийцам (коллаж: РБК-Украина)

Отец Екатерины Гандзюк считает приговор жестоким убийцам смехотворным

В деле об убийстве Екатерины Гандзюк, которую 31 июля 2018 года облили кислотой в Херсоне, вынесли приговор. Отец активистки Виктор Гандзюк прокомментировал судебное решение на своей Facebook-странице.

Напомним, согласно решению Покровского районного суда Днепропетровской области Сергея Торбина приговорили к 6,5 годам тюрьмы, Никите Грабчук суд дал 6 лет, Владимиру Васяновичу и Вячеславу Вишневскому - по 4 года, а Виктору Горбунову - 3 года тюремного заключения.

Виктор Гандзюк написал очень эмоциональный пост, в котором много гнева и возмущения относительно такого мягкого приговора, который вынес суд по делу об убийстве с особой жестокостью, совершенное группой лиц по заказу.

"Больно, противно, стыдно перед светлой памятью Кати. Стыдно за государство", - возмущается Виктор Гандзюк.

Екатерина Гандзюк (фото: visti.ks.ua)

Отец активистки пишет, что принципиально не поехал на оглашение приговора, не смог себя заставить. Он невероятно разгневан тем, что приговор в таком резонансном убийстве вынес районный провинциальный суд, назвал его "спектаклем с известным финалом".

"Всем все "пофиг". Лишь бы все быстрее закончилось", - пишет Виктор.

Отец жестоко убитой дочери вспоминает, как судьи "расхваливали убийц", говоря, что они положительные, их ввели в заблуждение, они воевали, имеют награды, медали, ордена, семьи, детей, а главное - раскаялись.

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"А то что убили - не страшно, они же не хотели, так получилось", - обижен несправедливостью отец Кати.

К тому же, по словам Виктора Гандзюка, о его дочери не вспомнили, как о личности, о том, чего ей удалось достичь за 33 года жизни.

"Говорили, как о предмете, который облили, типа столба или какого-то ящика. Будто Кати и не было никогда. Будто не человек", - эмоционально отзывается Виктор.

Также Виктор Гандзюк вспомнил, как в последний раз прощался с дочерью.

"Когда прощались с Тобой навсегда, я все гладил и гладил те клочки кожи, в последний раз..." - написал убитый горем и возмущенный несправедливым приговором отец.

Виктор Гандзюк прокомментировал приговор убийцам (скрин: facebook.com)

К слову, недавно всплыли шокирующие подробности убийства Екатерины Гандзюк, которая умерла в больнице 4 ноября от недостаточности функциональных систем орнанизма.

Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд города Киева смягчил меру пресечения подозреваемому в заказе нападения на Гандзюк главе Херсонской областной рады Владиславу Мангеру.