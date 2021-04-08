Даже прощения не просил: мама погибших под Львовом девочек требует наказать виновника-француза

Гражданин Франции, устроивший смертельное ДТП во Львове, скрывается от правосудия за границей. В июле 2020-го в этой аварии погибло две сестры - 13-летняя Юлия и 16-летняя Майя. Теперь же мама девочек пытается добиться справедливости.

Наталья Тройнюкова, мама девочек, после того дня оставила комнату девочек нетронутой. Даже постель, которую в спешке не застелила, у нее нет сил убрать. 16-летняя Юля мечтала стать художницей, а 13-летняя Майя делала успехи в музыке.

В то утро семья решила поехать в отпуск в Карпаты, чтобы сменить обстановку после длинного карантина. За рулем был друг семьи - француз Рашид Амани. Казалось бы, ничего не предвещало беды.

"Последнее, что я подумала, что вот как все хорошо", - вспоминает мама девочек.

Авария случилась днем под Львовом. Амани пошел на обгон, и вылетев на встречку, столкнулся с фурой. У девочек, сидевших сзади, просто не было шансов. Авто разорвало пополам.

Младшая Майя умерла в больнице через несколько часов, а Юлю санавиацией доставили в Киев и боролись за ее жизнь 42 дня. Сама Наталья в аварии почти не пострадала, а водитель-француз был госпитализирован.

"Я его видела сразу после аварии, в больнице. Он не просил прощения", - говорит Наталья.

Через два дня после ДТП его вывезли из Украины. Ведь оснований для задержания виновника аварии в тот момент у правоохранителей еще не было.

Антон Геращенко, замглавы МВД, говорит, что было получено обращение от посольства, что Амани нужно срочное лечение на родине. Теперь же требовать выдачи француза невозможно, так как согласно конституции Франция своих граждан не выдает.

Теперь есть два пути: либо Амани добровольно приедет в Украину для проведения следственных действий, либо Украина будет требовать, чтобы его судили на родине.

Мы пойдем по конвенции: или выдавай, или привлекай к ответственности. Поэтому если у нас не получится привлечь к ответственности в Украине, мы сделаем все возможное, чтобы привлечь его к ответственности во Франции", - рассказывает генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Мама девочек хочет добиться справедливости, ведь та авария разрушила ее жизнь, жизнь отца девочек, их бабушки.

Видео: Подробности ДТП под Льовом (ТСН)