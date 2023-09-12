Прощай молодість! Які непомітні звички вас роблять набагато старшими

Звичка човгати ногами

Ваша хода має велике значення. Легкий, швидкий та грайливий крок омолодить будь-яку людину, навіть тих, кому за 70. Хода має бути твердою та впевненою.

А ось важкі кроки, човгання, манера ходити так, ніби вам на плечі поклали мішок з картоплею - дають зворотний ефект і можуть швидко вам додати відразу десяток зайвих років.

Звичка сутулитися

Постава людини завжди має значення і за манерою триматися часто становлять уявлення про людину. До речі, чим більше людина гнеться до землі - тим вона старша. Сутулість завжди додає вам зайвих років.

Звертайте увагу на свою спину і намагайтеся тримати її прямо. Вирівняти поставу допомагають спеціальні вправи чи ремені.

Знецінюєте нове

"Раніше вода була мокріша і трава зеленіша" - не дарма ця фраза відображає мислення людей старшого віку.

Якщо ви скептично ставитеся до нових винаходів, вважаєте, що немає ніякого сенсу в трендах, модних течіях і технологіях - це саме про вас. Світ не стоїть на місці, і він постійно розвивається - наука, технології, модні течії, все це постійно рухається вперед.

Якщо ви все це критикує та скептично сприймаєте, то вас швидко запишуть до "старперів". А якщо триматимете руку на пульсі, то вам завжди буде все цікаво і в будь-якій компанії ви відчуєте себе комфортно.

Завмерли на місці

Ви не вірите в нові можливості для свого розвитку та впевнені, що все хороше у вашому житті "вже було"? Вітаємо, ви розпочали свій шлях до старості та вважаєте, що вам уже пізно щось міняти.

Повірте, пізно щось змінювати лише тим, хто вже справді на фінішній прямій. Ваше оточення почне вас сприймати старшою людиною, ніж ви є і вважатиме вас консерватором, з яким вже нема про що говорити.

Змінити своє життя можна у будь-якому віці. Отримати тіло 20-річної дівчини у 50 буде складно. Але й у 50 можна виглядати молодо, елегантно та впевнено.

Повчаєте та розумуєте

Ви вже майже все в цьому житті бачили, все випробували, у всьому у вас є досвід і взагалі – ви своє вже точно пожили. Тільки самі думки про це вам вже надають зайвого віку.

Спробуйте дати шанс новим подіям, новим людям, світу – і ви можете дізнатися ще стільки нового та повністю поміняти свій погляд на життя.

Не варто оточуючим давати непрохані поради, виразити, відпускати зауваження - не лише зморшки вас старять, а й манера спілкуватися. Якщо ви порівнюєте сучасний світ і минуле, лаєте молоде покоління, постійно повчаєте всіх - будьте готові, що вас сприйматимуть майже вже літньою людиною.

Змініть стиль мислення більш позитивний. І звички, які вас старять, негатив та песимізм, підуть. Пам'ятайте, що поки ви молоді душею, розумом та поглядами – ви завжди будете молоді.