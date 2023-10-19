Прощавай, друге підборіддя! Ці прості вправи зроблять вас найкрасивішою

Три вправи для боротьби з другим підборіддям - вони допоможуть будь-якій людині

Для цієї простої зарядки вам не треба йти до спортзалу чи купувати спеціальні тренажери. Вправи можна робити як вдома, і на роботі. Вам потрібно лише зручно сісти та витратити не більше двох хвилин.

Вправа перша. Сядьте рівно, а потім поверніть голову. Почніть злегка тягнути підборіддя догори, при цьому намагайтеся дотягнутися язиком до кінчика носа.

У такій позиції вам потрібно провести небагато часу. Порахуйте до 20, після чого повторіть цю вправу, повертаючи голову в інший бік.

Ця вправа допоможе вам позбавитися другого підборіддя (скриншот)

Вправа друга. Вона не тільки допоможе прибрати друге підборіддя, а ще й "виправить" поставу. Експерт зазначила, що через роботу за комп'ютером люди починають сутулитися, тому ця вправа підійде всім, хто проводить біля екрана більшу частину свого життя.

Просто сядьте рівно і заведіть руки за спину, наче вони ваші крила. Натягніть руки і тримайте їх у такому положенні, а потім починайте плавно повертати голову з боку на бік.

Розправте "крила" і скажіть другому підборідді "прощавай" (скриншот)

Третя вправа. Для неї вам теж не доведеться вставати. Покладіть пальці рук на ключиці, а голову підіймайте уверх. Відчуйте "натяг" і трохи виведіть вперед нижню губу.

Зробіть чотири вдихи, після чого починайте плавно опускати голову донизу. Потім знову підіймайте обличчя до неба, продовжуючи "натягувати" шкіру шиї та підборіддя.

Прості вправи від другого підборіддя (скриншот)