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Прощавай, друге підборіддя! Ці прості вправи зроблять вас найкрасивішою

Четвер 19 жовтня 2023 12:47
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Прощавай, друге підборіддя! Ці прості вправи зроблять вас найкрасивішою Дізнайтеся, як забрати друге підборіддя в домашніх умовах (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Обвисла шкіра на шиї та друге підборіддя можуть з'являтися не тільки у людей похилого віку. Багато хто стикається з такою проблемою і не знає, як її усунути без операцій та "уколів краси". Однак прибрати друге підборіддя можна і в домашніх умовах.

Які вправи впораються з обвислою шкірою на шиї і як позбутися другого підборіддя розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блогерки TikTok Даніель Коллінз, яка займається йогою і розповідає про це своїм підписникам.

Три вправи для боротьби з другим підборіддям - вони допоможуть будь-якій людині

Для цієї простої зарядки вам не треба йти до спортзалу чи купувати спеціальні тренажери. Вправи можна робити як вдома, і на роботі. Вам потрібно лише зручно сісти та витратити не більше двох хвилин.

Вправа перша. Сядьте рівно, а потім поверніть голову. Почніть злегка тягнути підборіддя догори, при цьому намагайтеся дотягнутися язиком до кінчика носа.

У такій позиції вам потрібно провести небагато часу. Порахуйте до 20, після чого повторіть цю вправу, повертаючи голову в інший бік.

Прощавай, друге підборіддя! Ці прості вправи зроблять вас найкрасивішою

Ця вправа допоможе вам позбавитися другого підборіддя (скриншот)

Вправа друга. Вона не тільки допоможе прибрати друге підборіддя, а ще й "виправить" поставу. Експерт зазначила, що через роботу за комп'ютером люди починають сутулитися, тому ця вправа підійде всім, хто проводить біля екрана більшу частину свого життя.

Просто сядьте рівно і заведіть руки за спину, наче вони ваші крила. Натягніть руки і тримайте їх у такому положенні, а потім починайте плавно повертати голову з боку на бік.

Прощавай, друге підборіддя! Ці прості вправи зроблять вас найкрасивішоюРозправте "крила" і скажіть другому підборідді "прощавай" (скриншот)

Третя вправа. Для неї вам теж не доведеться вставати. Покладіть пальці рук на ключиці, а голову підіймайте уверх. Відчуйте "натяг" і трохи виведіть вперед нижню губу.

Зробіть чотири вдихи, після чого починайте плавно опускати голову донизу. Потім знову підіймайте обличчя до неба, продовжуючи "натягувати" шкіру шиї та підборіддя.

Прощавай, друге підборіддя! Ці прості вправи зроблять вас найкрасивішою

Прості вправи від другого підборіддя (скриншот)

Нагадаємо, раніше експерт пояснив, яка сіль краща для здоров'я - гімалайська чи звичайна.

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