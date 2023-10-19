Прощай, второй подбородок! Эти простые упражнения сделают вас самой красивой

Обвисшая кожа на шее и второй подборок могут появляться не только у людей преклонного возраста. Многие сталкиваются с такой проблемой и не знают, как ее устранить без операций и "уколов красоты". Однако убрать второй подбородок можно и в домашних условиях.

Какие упражнения справятся с обвисшей кожей на шее и как избавиться от второго подбородка рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok блогерши Даниэль Коллинз, которая занимается йогой и учит этому своих подписчиков.

Три упражнения для борьбы со вторым подбородком - они помогут любому человеку

Для этой простой зарядки вам не понадобится идти в спортзал или покупать специальные тренажеры. Упражнения можно делать как дома, так и на работе. Вам нужно лишь удобно сесть и потратить не больше двух минут.

Упражнение первое. Сядьте ровно, а затем поверните голову в сторону. Начните слегка тянуть подбородок вверх, при этом старайтесь дотянуться языком до кончика носа.

В такой позиции вам нужно провести немного времени. Считайте до 20, после чего повторите это упражнение, поворачивая голову в другую сторону.

Это упражнение поможет вам избавиться от второго подбородка (скриншот)

Упражнение второе. Оно не только поможет убрать второй подбородок, а еще и "исправит" осанку. Эксперт отметила, что из-за работы за компьютером многие люди начинают сутулиться, поэтому это упражнение подойдет всем, кто проводит у экрана большую часть своей жизни.

Просто сядьте ровно и заведите руки за спину, словно крылья. Натяните руки и держите их в таком положении, а затем начинайте плавно поворачивать голову из стороны в сторону.

Расправьте "крылья" и скажите второму подбородку "прощай" (скриншот)

Третье упражнение. Для него вам тоже не придется вставать. Положите пальцы рук на ключицы, а голову поднимете вверх. Почувствуйте "натяжение" и немного выдвигайте вперед нижнюю губу.

Сделайте четыре вдоха, после чего начинайте плавно опускать голову вниз. Затем снова поднимайте лицо к небу, продолжая "натягивать" кожу шеи и подбородка.

Простые упражнения от второго подбородка (скриншот)