Прощание с Тымчуком: церемонию в Киеве посетили топ-чиновники и политики (видео)

Дмитрий Тымчук умер в Киеве 19 июня от фатального пулевого ранения, которое он получил в квартире на улице Перова. 22 июня в столице в Доме офицеров проходит церемоня прощания с нардепом. Сами похороны состоятся сегодня в Бердичеве под Житомиром, на малой родине погибшего. Проститься с политиком и офицером пришли чиновники, депутаты, военные и просто неравнодушные украинцы. Видео с траурной церемонии опубликовано на Facebook-странице "Информатор".

Мероприятие началось в 10 утра. Незадолго до этого на Грушевского собралось большое количество желающих попрощаться с депутатом и координатором группы "Информационное сопротивление", причина смерти которого до сих пор не выяснена - наиболее вероятной версией следствие сейчас считает самоубийство.

Возле гроба с телом Дмитрия в Доме офицеров находится семья погибшего. Также присутствуют священники, его колеги и друзья. Церемония проходит под сопровождение военного оркестра.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Попрощаться с Тымчуком пришли глава МВД Украины Арсен Аваков, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Церемония прощания с Дмитрием Тымчуком в Киеве (фото: скриншот)

На церемонии также большое количество представителей прессы.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Как сообщалось ранее, в деле о гибели Дмитрия Тымчука нашли нестыковки.

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