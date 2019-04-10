Революція в лікуванні ВІЛ: нові ліки повністю знищать вірус

Колаж РБК-Україна

Вчені розробили новий препарат проти ВІЛ

Лікування ВІЛ - одне з найважливіших завдань вчених. У США представили дві нові розробки, які допоможуть у лікуванні ВІЛ. У Піттсбургському університеті опублікований новий підхід до імунотерапії, який не ховає ВІЛ від імунної системи, а вбиває його. Про це йдеться в повідомленні Медичного центру Університету Піттсбурга UPMC.

Нове лікування дає можливість виявити вірус, який ховається в імунній системі, і знищити його. Дослідження показало, що імунотерапія може рятувати від ВІЛ назавжди.

Команда спроектувала антиген, який допомагає знайти прихований вірус у клітинах і знищити його. Дані напрацювання вважаються кроком до створення вакцини проти ВІЛ.

Фото: upmc com

Вчені заявили, що для подальших досліджень необхідно фінансування і додаткові дослідження з добровольцями.

Варто зазначити, що управління з питань харчових продуктів та медикаментів США зареєструвало нові ліки проти ВІЛ, які складаються з двох компонентів, а не з трьох, як стандартні препарати проти вірусу імунодефіциту людини.

Новий препарат отримав назву Dovato. Його розробила британська компанія GlaxoSmithKline (GSK). Dovato являє собою таблетку з дворазовою схемою лікування для дорослих. У складі препарату міститься два лікарських засоби - долутегравир і ламівудин.

Нагадаємо, що Софія Ротару, яка пройшла курс хіміотерапії череза серйозної хвороби, має інші проблеми зі здоров'ям.

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