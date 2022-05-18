Не пропустите их. Эти признаки на ногах могут указывать на возникновение рака

Очень часто люди не обращают внимание на симптомы в ногах, которые могут указывать на онкологию.

Согласно последним данным, до 70% больных раком не знают о повышенном риске образования тромбов.

Более того, тромбоз глубоких вен (ТГВ) иногда является первым признаком рака поджелудочной железы, который, как известно, трудно поддается лечению.

Рак поджелудочной железы из-за его расположения глубоко внутри тела, как известно, трудно выявить в самом начале. По данным органов здравоохранения Великобритании, четыре признака на ногах могут быть одними из первых признаков заболевания.

Рак поджелудочной железы обладает уникальной способностью вызывать гиперкоагуляцию крови.

Другими словами, кровь больных раком поджелудочной железы имеет аномальную склонность к свертыванию, именно это и повышает риск образования тромбов.

Тромб в ноге иногда является одним из первых признаков того, что у человека рак поджелудочной железы.

Какие симптомы на ногах могут говорить о раке

"Симптомы могут включать боль, отек, покраснение и повышение температуры в пораженной ноге. Иногда часть тромба может оторваться и попасть в легкие, что может затруднить дыхание или вызвать боль в груди", - говорят медики.

Сгусток крови, который попадает в легкие, в медицине известен как легочная эмболия. Он несет в себе высокий риск смерти.

"Тем не менее наличие тромба не всегда означает, что у вас рак. Большинство тромбов вызвано другими причинами", - сообщают эксперты.