Не пропустіть час! Коли треба висаджувати помідори на розсаду та як це правильно робити

Коли краще сіяти помідори на розсаду взимку

Вибір оптимальних строків для посіву томатів залежить від терміну їх дозрівання. Для визначення ідеального часу слід враховувати особливості кожного сорту.

Ранні сорти томатів дозрівають за 80-105 днів від моменту проростання. Середньостиглі помідори потребують 110-120 днів, щоб досягти повної стиглості. Пізньостиглі томати визрівають найдовше - від 125 до 140 днів.

Взимку доцільно висівати пізньостиглі сорти, оскільки їм потрібен довший період розвитку. Середньостиглі та ранньостиглі сорти краще залишити для весняного посіву, щоб отримати врожай у найсприятливіший час.

Підготовка до посіву

Перший етап вирощування розсади помідорів починається з вибору якісного насіння. Потрібно перевірити термін придатності, адже старе насіння має низьку схожість. Для перевірки насіння можна замочити його у воді: ті, що спливають, зазвичай нежиттєздатні.

Важливим кроком є обробка насіння у слабкому розчині марганцівки чи спеціальному фунгіциді, щоб запобігти грибковим захворюванням. Після цього необхідно підготувати субстрат.

Найкраще підходить легкий, нейтральний за кислотністю ґрунт, який забезпечить доступ повітря та затримуватиме вологу. Перед посівом землю рекомендується полити теплою водою, щоб створити оптимальні умови для проростання.

Розсаду помідорів треба починати сіяти ще взимку (фото: Freepik.com)

Правильний посів насіння

Насіння помідорів потрібно сіяти на глибину 1-1,5 см, адже занадто глибока посадка ускладнить проростання, а поверхнева - призведе до пересихання ґрунту. Найкраще використовувати окремі контейнери чи касети, щоб уникнути конкуренції між рослинами.

У кожну місткість можна висівати по 2 насінини, залишаючи сильніший паросток після проростання. Після посіву контейнери потрібно накрити плівкою чи прозорою кришкою, створюючи ефект міні-теплиці.

Це допоможе підтримувати постійну температуру і вологість. Контейнери варто розмістити в теплому місці з температурою 22–25°C, щоб стимулювати швидке проростання насіння.

Гарні умови для проростання

Температура та вологість - ключові фактори успішного проростання насіння помідорів. Температура нижче 20°C сповільнює процес, а надмірне охолодження взагалі може припинити ріст.

Для підтримання тепла можна використовувати підігрівальні мати чи ставити контейнери на прилади, які виділяють тепло. Полив повинен бути помірним: надлишок води може викликати загнивання, а брак - пересихання насіння.

Поливати найкраще знизу, використовуючи піддони. Як тільки насіння проросте (зазвичай це займає 7-14 днів), плівку знімають, щоб забезпечити паросткам доступ до свіжого повітря.

Рання розсада дасть ранній врожай (фото: Pexels.com)

Яким має бути освітлення для розсади

Для нормального розвитку розсада помідорів потребує достатнього освітлення. Найкраще підходить природне світло з вікон, розташованих на південному чи південно-східному боці.

У разі нестачі сонячного світла використовують лампи для вирощування рослин або флуоресцентні світильники. Їх потрібно розміщувати на відстані 8-10 см над рослинами. У випадку, якщо розсада починає витягуватися, варто збільшити тривалість освітлення до 14-16 годин на добу.

Світло має бути рівномірним, щоб уникнути викривлення стебел у бік джерела світла.

Догляд за розсадою

Після появи перших справжніх листків потрібно почати підгодівлю розсади. Перший раз використовують слабкий розчин мінеральних добрив (1/4 від звичайної концентрації). Полив продовжують здійснювати обережно, не допускаючи застою води.

Якщо паростки виглядають слабкими чи фіолетовими, їм потрібно додати фосфорного добрива. Варто слідкувати за температурою в приміщенні: вдень вона повинна бути 18-22°C, а вночі - трохи нижчою, щоб розсада зміцнювалася. Регулярне провітрювання допоможе уникнути розвитку грибкових захворювань.