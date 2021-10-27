Исчезнувшую Светличную нашли живой: от звезды "Бриллиантовой руки" отреклись

Светлана Светличная, загадочно исчезнувшая накануне, нашлась на шоу Андрея Малахова. Звезда "Бриллиантовой руки", как оказалось, не пропадала вовсе. Всю шумиху поднял ее сын, Алексей Ивашов, который позже отрекся не только от матери, но и от своего заявления в полицию.
Об этом пишет росСМИ.
Светлана Светличная пришла к главному интервьюеру российских звезд Малахову, чтобы рассказать о своей непростой жизни в специальном выпуске под названием "Я хочу, чтобы меня защитили".
Пока шли съемки, актрису активно разыскивали полиция, а также волонтеры поисковой организации "Лиза Алерт".
Актриса пожаловалась Малахову на своего старшего сына Алексея Ивашова, отношения с которым у нее не сложились. У 60-летнего мужчины, по словам Светличной, было уже три инсульта.
"С Алешей мне сложно, у Алеши было три инсульта. Мне не хватает его тепла, не хватает его любви. Не имеет права сын Владимира Ивашова жить, как он хочет, потому что у него есть мама, которая заслужила доброго слова", - заявила артистка.
Невестка звезды, Ольга, так же якобы не дает ей жизни.
Скрин: Светлана Светличная нашлась на шоу Малахова (instagram.com/malakhov007)
Утром 25 октября стало известно, что Светличная пропала без вести. В полицию написал заявление сын, сказав, что она не выходит на связь с 21 октября, страдает деменцией и может забыть, где живет.
После того, как артистка нашлась, сын вместо радости выдал гневную тираду, обозвав ее свиньей.
"Тут ее обыскались все: и полиция, и "Лиза Алерт". Всех на уши выставили! Это свинья просто! По-свински поступила! Я с ней не буду общаться вообще и звонить не буду сейчас. Вот она я! Подумаешь, неделю погуляла. У меня вчера день рождения был. Ни звонка, ни привета, ни ответа - ничего", - заявил мужчина.
Впрочем, позже родственник сказал, что в полицию с заявлением о ее пропаже не обращался.
Светлане Светличной сейчас 81 год. Она была в браке с актером Владимиром Ивашовым 34 года, а в 1995-м овдовела. В семье родилось двое детей - Алексей в 1961-м и Олег в 1972-м. Младший умер в возрасте 34-х лет (в 2006-м) из-за токсического отравления алкоголем.
Второй раз актриса вышла замуж за барда, поэта, художника Сергея Смирнова-Сокольского в 1998-м. Впрочем, брак продержался недолго - всего 27 дней.
Фото: Светлана Светличная с сыновьями Олегом - слева и Алексеем - справа (ego-zhena.ru)
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