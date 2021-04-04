На белорусском ТВ отличились новым бредом про Украину: "народ лазит по мусоркам"

Журналистка Юлия Артюх, которая работает на белорусском государственном телеканале "СТВ" попала в базу "Миротворца". Поводом стали ее антиукраинские высказывания.

Добавим, что в 2020 году Артюх снималась в постановочных телесюжетах "за Лукашенко" и давала комментарии, где ее указывали как многодетную мать и жену офицера.

Артюх в эфире белорусского ТВ говорила, что "Украина - это не процветающая страна, а загибающаяся от нищеты", а "народ лазит по мусоркам, помойкам в поисках еды". Кроме того, она принимала участие в пропагандистских мероприятиях против Украины.

Напомним, в базу "Миротворца" попала известная украинская актриса и модель Лиза Василенко после того, как решила переехать в Москву. Она призналась, что, когда она поехала работать в Россию, то ее поклонники отреагировали на это по-разному.

При этом она прямо назвала украинских патриотов "тупыми". Кроме того, актриса добавила, что в России гораздо больше возможностей для развития и лучше "сдохнуть там, чем в Украине".

Ранее 15-летняя блогерша Лиза Леоненко разгневала сеть высказыванием об украинском языке. Она заявила, что не любит этот язык, и даже не будет дружить с человеком, если он разговаривает на украинском языке.

"Меня очень бесит этот язык, особенно его звучание от других людей", - говорила блогерша.

Позже она извинилась за оскорбления украинского языка. По ее словам, ее побудила записать циничное видео обида на критику ее произношения со стороны других - мол, это была такая реакция.