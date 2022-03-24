Пропагандист из РФ помог ВСУ уничтожить российский военный корабль: работает на благо Украины (видео)

"Валентин Гвоздев с телеканала Звезда. С удовольствием хочу сообщить, что Государственная пограничная служба признает его лучшим русским пропагандоном. За это он получает пограничное отличие в конкурсе "Изумрудная лира", целью которого является утверждение идеи развития независимой Украины и пропаганда территориальной целостности нашей Родины.

Мы даже ввели дополнительную специальную номинацию "Ка*апский пропагандон года – гордость Украины". А побеждает он с подробным телевизионным сюжетом о большом десантном корабле "Орск" Черноморского флота в порту Бердянска", - написал Дейнеко.

Как отмечает глава Пограничной службы, были и другие кандидаты, но за полноту раскрытия темы конкурсная комиссия была единогласна.

Теперь благодаря российскому пропагандисту корабль "Орск" уничтожен, а вместе с ним еще много техники. Также повреждены еще два корабля – "Новочеркасск" и "Саратов". ВСУ предлагали оккупантам эти два корабля затопить самостоятельно.