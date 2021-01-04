Промоутер назвал причину, почему Верка Сердючка не выступает в России

Всемирно популярная Верка Сердючка не выступает в России. И в ближайшее время концертов украинской суперзвезды на территории этого государства не предвидеться.

Кроме того, Андрей Данилко даже не выступает на публичных мероприятиях, организованных российскими промоутерами и организаторами. Почему? На этот вопрос, который так "муляет" россиянам, ответ дал основатель музыкального фестиваля "Парус" в Дубае Евгений Морозов.

"Он (Андрей Данилко - ред.) работает тем же большим составом, достаточно много у него танцоров, духовая группа. Он молодец, находит возможность коллектив содержать. Я не особо ярый поклонник творчества Сердючки, но выступает команда профессионально, весело... Почему Сердючка пропала? Тут все-таки повлияли отношения между Россией и Украиной. Многие украинские музыканты меньше стали выступать за пределами своей страны. Некоторые по своим убеждениям, некоторые не хотят попадать под какие-то негативные комментарии", - сказал Морозов в интервью "Комсомольской правде".

Морозов при этом также вспомнил выступление на фестивале "Парус" в ОАЭ украинской звезды Оли Поляковой, которая пела на одной сцене с Филиппом Киркоровым.

"Это было ярко, красиво, никаких не было противоречий, никаких не было негативных возгласов. И только после того, как Оля прилетела в Киев, на нее обрушилась армия хейтеров, которые начали какие-то глупые, этически необоснованные комментарии давать в ее адрес. Мол, такая-сякая, выступила с россиянами", - плачется промоутер.

Ранее мы писали, что Киркоров использовал Ротару для примирения украинцев и россиян.