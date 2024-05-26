Промивати чи замочувати? Як насправді треба готувати рис для розсипчастого плову

Чи треба замочувати рис для плову

Вважається, що ідеальний плов - розсипчастий, а от крохмаль, який міститься в рисі, запобігає цьому. Саме з цієї причини рекомендують промивати рис для плову декілька разів.

Замочування рису, хоча і робиться для приготування плову, не є обов'язковим - якщо пропустити цей етап, радять просто долити більше води в казан чи каструлю зі стравою.

Який рис обирати для плову

Найкращим рисом для плову вважають довгозернистий, а от сорти круглого радять оминати.

Зробити плов розсипчастим допомагає готовий пропарений рис, який, завдяки обробці, не буде склеюватися під час приготування - хоча готується він довше, ніж білий шліфований рис.

З популярних сортів для плову виділяють "Басматі" або "Жасмин", які мають м'який, приємний смак та містять не так багато клейкої речовини - на відміну від інших сортів рису.

Дикий рис, хоча достатньо корисний, зазвичай використовується для плову в суміші з пропареним.

Як готувати плов

Щоб приготувати узбецький плов, потрібні такі інгредієнти:

пропарений рис довгозернистий - 500 г;

баранина - 500 г;

морква - 500 г;

цибуля - 2 шт;

часник - 1 голівка;

сушений барбарис - 1 ч. л;

перець чилі - 1 шт;

зіра - 1 ч. л;

коріандр - 0,5 ч. л;

олія рафінована - 100-150 мл;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Для початку промийте рис стільки, допоки не буде прозорою вода. Після цього замочіть його на 1 годину у воді.

М'ясо промийте і наріжте кубиками завбільшки 3-4 см. Очистьте цибулю та моркву, цибулю наріжте півкільцями, а моркву - соломкою 1 см завтовшки. Очистьте часник так, щоб зубчики залишилися з'єднаними один з одним.

Для приготування плову слід обирати посуд з товстими стінками, щоб температура розподілялась рівномірно, а плов не підгорів. Хоча плов традиційно готують на багатті, підійде й газова чи електрична плита, однак з останньою може бути дещо складніше.

Як готувати плов (ілюстрація: Freepik)

Гарно розігрійте олію в посуді для плову. Всипте цибулю та обсмажте до прозорості. Після цього додайте моркву і смажте до напівготовності. Додайте баранину і смажте все 10-15 хвилин.

Влийте до овочів та м'яса окріп так, щоб рідина була вище інгредієнтів на 1 см. Накрийте кришкою посуд і тушкуйте протягом 40-60 хвилин на невеликому вогні. Додайте сіль, спеції, помитий цілий перець і тушкуйте ще хвилин 10.

Ще один раз промийте рис, зачекайте, доки з нього стече вода. Покладіть в центр посуду з м'ясом часник, а зверху рівномірно викладіть рис, не перемішуючи складники.

Обережно залийте плов холодною водою так, щоб вона була вище рису на 1 см. Якщо етап замочування рису пропускався, то води має бути більше на 2 см. Готуйте плов ще 25-30 хвилин на мінімальному вогні.