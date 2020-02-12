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Пролетая над Исландией: пассажир заснял впечатляющее северное сияние из окна самолета

STYLERЖизнь    12.02.2020 - 07:03
Пролетая над Исландией: пассажир заснял впечатляющее северное сияние из окна самолета
Северное сияние над Исландией засняли из окна самолета (коллаж РБК-Украина)

Пассажирам самолета удалось снять северное сияние, которое было над Исландией

Северное сияние над Исландией предстало во всей красе перед пассажирами самолета, которые летели в Великобританию. Фотографу Россу Мартину удалось запечатлеть световое шоу во время полета, которое часто бывает сложно предсказать или определить.

38-летний мужчина рассказал, что весь самолет был в восторге от разноцветных огней, которые "танцевали вокруг самолета" во время его полета домой.

Пролетая над Исландией: пассажир заснял впечатляющее северное сияние из окна самолета

Северное сияние (фото: South West News Service)

Капитан воздушного судна даже сделал еще один круг, чтобы се пассажиры могли увидеть потрясающее сияние после взлета из столицы Исландии - Рейкьявика.

Пролетая над Исландией: пассажир заснял впечатляющее северное сияние из окна самолета

Северное сияние (фото: South West News Service)

Фотограф, который был в пятидневном отпуске в Исландии вместе с пятью друзьями, рассказал, что уже видел северное сияние во время отдыха, но это "идеальный способ, чтобы закончить отпуск".

Пролетая над Исландией: пассажир заснял впечатляющее северное сияние из окна самолета

Северное сияние (фото: South West News Service)

"Пятеро из нас полетели туда в поисках северного сияния и осмотра достопримечательностей по всей стране", - отметил фотограф.

Он также рассказал, что, когда самолет поднялся в небо, он не мог себе даже представить, что они увидят такое. Когда фотограф достал камеру и начал снимать, то остальные пассажиры самолета обратили на это внимания, и сами увидели северное сияние.

Росс также попросил стюардессу, чтобы она приглушила свет на борту самолета, и она это сделала.

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