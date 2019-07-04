Прокусывает даже ногтевую пластину: в Украине появился опасный паук (фото)

В Украине появился ядовитый паук (коллаж: РБК-Украина)

Паук атакует молниеносно и может укусить несколько раз подряд

Ядовитого паука, который своим укусом способен прокусить ногтевую пластину, заметили в Запорожье и в Светловодске Кировоградской области. Жительница города выложила снимок членистоногого в Instagram паблика One News ZP.

Женщина пишет, что обнаружила черного паука у себя на участке и ранее ничего подобного не встречала.

По всей видимости, это Сиднейский лейкопаутинный или воронковый паук (лат. Atrax robustus) (англ. Sydney funnel-web spider). Членистоногое чрезвычайно агрессивно и ядовито. Назван он так из-за привычки плести паутину в форме воронки.

В Украине появился ядовитый паук (скрин: instagram.com/onenewszp)

Воронковый паук способен с легкостью прокусить ногтевую платину, особенно ребенка. Прежде чем атаковать, членистоногое принимает устрашающую позу - поднимает вверх передние лапы и демонстрирует клыки. При нападении кусает молниеносно, а иногда несколько раз подряд.

Отметим, что яда паука достаточно, чтобы нанести вред взрослому человеку. Симтомы проявляются сразу: на месте укуса начинается подергивание мышц, далее немеет конечность, язык и губы. Начинается интенсивное слюно- и слезовыделение, появляется одышка. А в критической ситуации человек может впасть в кому.

Ребенка же укус паука способен убить, поэтому при укусе следует немедленно обратиться за помощью к специалистам.

К слову, такого же паука заметили в Светловодске Кировоградской обалсти. Женщина сфотографировала членистоногое во время прогулки в парке.

"Я думаю, что Сиднейский лейкопаутинный или воронковый паук появился в нашем парке. Опаснейший паук, укус которого, в некоторых случаях, может приводить к летальному исходу. На днях, гуляя по парку, мы встретили вот такой экземпляр (на фото), примерно 5 см величиной, прыгает и передвигается о-о-о-чень быстро", - написала женщина.

В Украине появился ядовитый паук (фото: http://svetlovodsk.com.ua)

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