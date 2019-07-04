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Прокушує навіть нігтьову пластину: в Україні з'явився небезпечний павук (фото)

STYLERТварини    04.07.2019 - 21:29
Прокушує навіть нігтьову пластину: в Україні з'явився небезпечний павук (фото)
В Україні з'явився отруйний павук (колаж: РБК-Україна)

Павук атакує блискавично і може вкусити кілька разів поспіль

Отруйного павука, який своїм укусом здатен прокусити нігтьову пластину, помітили в Запоріжжі і в Світловодську Кіровоградської області. Мешканка міста виклала знімок членистоногого в Instagram пабліка One News ZP.

Жінка пише, що виявила чорного павука у себе на ділянці і раніше нічого подібного не зустрічала.

Швидше за все, це Сіднейський лейкопаутинний або воронковий павук (лат. Atrax robustus) (англ. Sydney funnel-web spider). Членистоноге надзвичайно агресивне і отруйне. Названий він так через звичку плести павутину у формі воронки.

Прокушує навіть нігтьову пластину: в Україні з'явився небезпечний павук (фото)

В Україні з'явився отруйний павук (скрін: instagram.com/onenewszp)

Воронковий павук здатен з легкістю прокусити нігтьову платину, особливо дитини. Перш ніж атакувати, членистоноге приймає страхітливу позу - піднімає вгору передні лапи і демонструє ікла. При нападі кусає блискавично, а іноді кілька разів поспіль.

Зазначимо, що отрути павука достатньо, щоб завдати шкоди дорослій людині. Симтоми проявляються відразу: на місці укусу починається посмикування м'язів, далі німіє кінцівка, язик і губи. Починається інтенсивне слино- і сльозовиділення, з'являється задишка. А в критичній ситуації людина може впасти в кому.

Дитини же укус павука здатний вбити, тому при укусі слід негайно звернутися за допомогою до фахівців.

До речі, такого ж павука помітили в Світловодську Кіровоградської області. Жінка сфотографувала членистоноге під час прогулянки в парку.

"Я думаю, що Сіднейський лейкопаутинний або воронковий павук з'явився в нашому парку. Небезпечний павук, укус якого, в деяких випадках, може призводити до летального результату. Днями, гуляючи по парку, ми зустріли ось такий екземпляр (на фото), приблизно 5 см завбільшки, стрибає і пересувається ду-у-у-же швидко", - написала жінка.

Прокушує навіть нігтьову пластину: в Україні з'явився небезпечний павук (фото)

В Україні з'явився отруйний павук (фото: http://svetlovodsk.com.ua)

Нагадаємо, ми писали, цього році у Києві небувала активність кліщів, які переносять небезпечні для людини інфекції.

Раніше повідомлялося, що на одеському узбережжі помітили небезпечних морських тварин, скатів-хвостоклов, які підпливли дуже близько до відпочиваючих.

До речі, відпочиваючі на Азовському морі поскаржилися, що у воді з'явилися морські блохи. Вони атакують прямо у воді і найбільше від їх укусів страждають діти.

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