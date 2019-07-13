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Жестокость без границ: в Днепре мужчина выбросил с балкона свою собаку

STYLERЖизнь    13.07.2019 - 13:33
Жестокость без границ: в Днепре мужчина выбросил с балкона свою собаку
Фото: Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужина ранее уже имел проблемы с законом

В Днепре произошел случай, поражающий своей жестокостью. В одном из домов выбросили из окна собаку. Несчастное животное умерло просто на улице. Как сообщает издание "Информатор", такой поступок совершил мужчина, который уже ранее имел проблемы с законом.

Соседи, которые стали свидетелем произошедшего, указали на него и сообщили, что именно он является хозяином бедного животного.

Полицейские прибыли на вызов после информации о случившемся. Они увидели на асфальте мертвое животное. На место ЧП сразу вызвали следственно-оперативную группу и представителей КП "Зооконтроль". Свидетели написали письменные объяснения по поводу того, что знают и видели.

Мужчину-нелюдя задержали и доставили в Индустриальное отделение полиции.

Жестокость без границ: в Днепре мужчина выбросил с балкона свою собакуФото: Мужчину доставили в полицию за жестокое обращение с животными (dp.informator.ua)

Напомним, что в июле 2018 года в Украине впервые арестовали мужчину за жестокое обращение с животными. Об этом сообщал советник главы управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк. Как писал Форостяк, Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога мужчине, которого подозревают в жестоком обращении с животными.

Читайте также, как в Днепре друг и помощник священника убил животное соседей на глазах у всех. Об этом сообщила хозяйка собаки таксы по кличке Лаки Светлана на своей странице в Facebook. 

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