Прокурор поймал воров на вокзале в Киеве: поехал провести родственников

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве произошел инцидент с карманниками, которые годами безнаказанно промышляют, грабя спешащих на поезд пассажиров. Прокурору Киевской местной прокуратуры № 9 Дмитрию Кулиничу пришлось стать свидетелем преступления. Он не растерялся и поймал наглых грабителей с поличным.

Мужчина приехал на вокзал, чтобы провести родственников. Когда уже спустились к путям, он заметил, как трое ромов ловко "обрабатывали" прохожего, пишут "Факты".

При этом жерва ограбления совершенно не замечала, как грабители расстегнули его рюкзак и достали кошелек.

"Все произошло очень быстро. Я обратил на это внимание потому, что и грабители, и их жертва были в серых куртках. Рюкзак того мужчины тоже был серым, а кошелек, который достали - ярко красным", - рассказывает Дмитрий.

На вокзале в Киеве прокурор поймал карманников (фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Когда карманники собирались уже уходить, прокурор схватил одного из них за шею, а потом задержал и других злоумышленников. А пострадавший даже не заметил, что его обчистили и пошел дальше. Кулинич окликнул его и вернул украденное.

А ромы стали просить их отпустить, мол, кошелек же вернули. Дмитрий вызвал правоохранителей и удерживал ромов до их приезда.

В украденном кошельке была довольно внушительна сумма: пять тысяч гривен и около 300 евро.

На данный момент известно, что ворам уже сообщили о подозрении.