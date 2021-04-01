Прокуратуру Днепровской области может возглавить Валерий Прихожанов: что о нем известно

Согласно декларации, за 2020 г. Валерий Прихожанов получил 320 996 грн зарплаты в прокуратуре Запорожской области и 466 698 в Днепропетровской облпрокуратуре. У его супруги, судя по всему, нет официальных доходов - в декларации об этом ни слова.

При этом у прокурора и его супруги хранится 600 000 гривен наличных. Еще 189 292 гривен Прихожанов держит в банке.

В начала 2010-х годов возглавлял прокуратуру Центрально-Городского района Кривого Рога. В прокурорской декларации за 2012 г. можно увидеть доход в размере всего-то 115 тыс.грн в год, участок земли в 1000 м.кв и две элитные машины.

Также журналисты напоминают, что Прихожанов является фигурантов нескольких скандалов.

В частности, в июне 2014 года активисты из Кривбасса пикетировали генеральную прокуратуру в Киеве, чтобы не допустить назначение Прихожанова на высокий пост. Под давлением общественности он написал заявление, что не будет вступать в должность без согласия громады города.

Кроме того, чуть менее шести лет назад Прихожанов на автомобиле Toyota Camry в центре Днепра якобы стал участником аварии. Второй водитель получил ушиб головного мозга и гематомы. Позже в результате полученных травм он скончался. Такая информация была указана в материалах уголовного производства № 120150400300000719.

Информацию об участии Валерия Прихожанова также подтверждали в прокуратуре Днепропетровской области, даже проводилось внутреннее расследование. Но перед судом прокурор так и не предстал. Вскоре дело закрыли.

Помимо этого, как пишет "Днепр Главное", в 2009 году, когда Валерий Прихожанов возглавлял Центральную городскую прокуратуру Кривого Рога, вспыхнул резонансный скандал - выяснилось, что врачи вынуждали рожениц покупать дорогостоящий препарат "Куросурф". Смертность новорожденных в этом роддоме была на первом месте. Курировал уголовное дело именно Прихожанов. Когда дошло до суда, то медиков уже судили сугубо по финансовым махинациям, не связывая их действия со смертями малышей.

В 2018 году, когда Валерий Прихожанов возглавлял местную прокуратуру в Кривом Роге, резко начали тормозить уголовное дело по компании BusFor, которая занималась нелегальными массовыми перевозками.