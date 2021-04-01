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Прокуратуру Днепровской области может возглавить Валерий Прихожанов: что о нем известно

Новина українською → Днепр, Четверг 01 апреля 2021 15:05
Прокуратуру Днепровской области может возглавить Валерий Прихожанов: что о нем известно Валерий Прихожанов (фото из открытых источников)
Автор: Styler

Главой прокуратуры в Днепропетровской области может стать Валерий Прихожанов, ныне заместитель начальника регионального управления Сергея Бижко.

Об этом пишет местное издание "Днепр главное".

Согласно декларации, за 2020 г. Валерий Прихожанов получил 320 996 грн зарплаты в прокуратуре Запорожской области и 466 698 в Днепропетровской облпрокуратуре. У его супруги, судя по всему, нет официальных доходов - в декларации об этом ни слова.

При этом у прокурора и его супруги хранится 600 000 гривен наличных. Еще 189 292 гривен Прихожанов держит в банке.

В начала 2010-х годов возглавлял прокуратуру Центрально-Городского района Кривого Рога. В прокурорской декларации за 2012 г. можно увидеть доход в размере всего-то 115 тыс.грн в год, участок земли в 1000 м.кв и две элитные машины.

Также журналисты напоминают, что Прихожанов является фигурантов нескольких скандалов.

В частности, в июне 2014 года активисты из Кривбасса пикетировали генеральную прокуратуру в Киеве, чтобы не допустить назначение Прихожанова на высокий пост. Под давлением общественности он написал заявление, что не будет вступать в должность без согласия громады города.

Кроме того, чуть менее шести лет назад Прихожанов на автомобиле Toyota Camry в центре Днепра якобы стал участником аварии. Второй водитель получил ушиб головного мозга и гематомы. Позже в результате полученных травм он скончался. Такая информация была указана в материалах уголовного производства № 120150400300000719.

Информацию об участии Валерия Прихожанова также подтверждали в прокуратуре Днепропетровской области, даже проводилось внутреннее расследование. Но перед судом прокурор так и не предстал. Вскоре дело закрыли.

Помимо этого, как пишет "Днепр Главное", в 2009 году, когда Валерий Прихожанов возглавлял Центральную городскую прокуратуру Кривого Рога, вспыхнул резонансный скандал - выяснилось, что врачи вынуждали рожениц покупать дорогостоящий препарат "Куросурф". Смертность новорожденных в этом роддоме была на первом месте. Курировал уголовное дело именно Прихожанов. Когда дошло до суда, то медиков уже судили сугубо по финансовым махинациям, не связывая их действия со смертями малышей.

В 2018 году, когда Валерий Прихожанов возглавлял местную прокуратуру в Кривом Роге, резко начали тормозить уголовное дело по компании BusFor, которая занималась нелегальными массовыми перевозками.

Напомним, в июле 2019 года Государственное бюро расследований проводило обыски в прокуратуре Днепропетровской области. Прокурор местной прокуратуры области проверялся на причастность к незаконной продаже через товарную биржу имущества, на которое суд наложил арест.

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