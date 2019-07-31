В прокуратуре Днепропетровской области проходят обыски

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Обыски также проходят в двух отделах областной полиции

Государственное бюро расследований проводит обыски в прокуратуре Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя директора ГБР Ольги Варченко в Facebook.

Кроме того, обыски проходят в двух отделах областной полиции.

"День начался с обысков. Сейчас проводим их в местной прокуратуре, двух отделах полиции Днепропетровской области, а также на товарной бирже совместно с прокурорами Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины и сотрудниками Службы безопасности Украины. Причина: проверяем и устанавливаем обстоятельства уголовного преступления вероятно совершенного прокурором упомянутой прокуратуры", - сказано в сообщении.

По словам Варченко, прокурор местной прокуратуры Днепропетровской области проверяется на причастность к незаконной продаже через товарную биржу имущества, на которое суд наложил арест.

"Речь идет о посевах сельхозкультур на 420 га земли. Прокурор пренебрег решением суда в отношении этого имущества, в котором четко указано, что арест подразумевает полный запрет кому-либо распоряжаться этими посевами любым способом до обнародования окончательного решения в уголовном производстве. Он лично заключил договор купли-продажи с физическим лицом и продал арестованные посевы за 882 тысячи гривен. Арест на посевы суд наложил по ходатайству этого же прокурора", - информируют в ГБР.

Сейчас ведется досудебное расследование по ч. 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Напомним, вчера ГБР совместно с ГПУ провело обыски на таможенных постах аэропорта "Киев" (Жуляны) и "Запорожье", а также на запорожской таможне.

Как писало РБК-Украина ранее, 12 июля Государственное бюро расследований проводило обыски в Государственной фискальной службе. Следственные действия связаны с изъятием документов, касающихся подписания мирового соглашения между компанией "Филип Моррис" и Украиной.