Проклятая война: на Донбассе погиб молодой боец (фото)

На Донбассе погиб защитник Украины (Коллаж РБК-Украина)

Защитник Украины мечтал, чтобы война побыстрее закончилась

На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб боец 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Константина Острожского Олег Шило. Защитнику Украины было всего 29 лет.

Как сообщили на странице 30-й ОМБР в Facebook, для Олега Шило это была первая ротацию в зону боевых действий. Он ответственно относился к своим обязанностям и проявил себя хорошо.

"Война за независимость продолжает забирать самых лучших. У нас снова потери…Вчера, 8 июля 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского навсегда потеряла бойца, надежного товарища, боевого побратима, преданного защитника Украины. От вражеской пули погиб наш боец, стрелок-помощник гранатометчика солдат Шило Олег Олегович. Ему было всего 29", - говорится в сообщении.

Олег Шило был родом из Киева, в апреле ему исполнилось 29 лет. С 2009 по 2010 год отслужил срочную службу в 138-й радиотехнической бригаде в Василькове Киевской области. В декабре 2019 года пришел служить в 30-ю бригаду. У него остались родители и сестра.

На Донбассе погиб 29-летний Олег Шило

"Откровенный. Искренний, веселый, всегда всем интересовался и хотел учиться. Больше всего мечтал, чтобы закончилась это проклятая война, которая уносит жизни лучших сынов Украины", - рассказали о бойце его побратимы.

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