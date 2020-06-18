На фронте погиб 25-летний украинский воин: морпехи жестко ответили оккупантам

На Донбассе погиб морпех Илья Струк (коллаж РБК-Украина)

Молодой морпех Илья Струк погиб под Торецком в зоне ООС

На Донбассе погиб старший матрос Илья Струк - боец ​​503-го отдельного батальона морской пехоты ВМС ВСУ получил фатальное пулевое ранение при вражеском обстреле во время боевого дежурства под Торецком в зоне проведения ООС.

Об этом 18 июня говорится в сообщении Командования морской пехоты на странице в Facebook.

Илья Струк - уроженец села Летничье Владимир-Волынского района, ему было всего 25 лет (родился 1 августа 1995 года).

Боец проходил службу в воинской части Мариуполя, был гранатометчиком.

Трагедия произошла 17 июня недалеко от оккупированной Горловки в Донецкой области.

"Он до последнего вздоха достойно выполнял святейший долг - защищал свою страну, свою землю от российского агрессора... Выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего героя. Никакие слова не облегчат боли, не заполнят пустоты потери. Никогда не забудем! Никогда не простим! Низкий поклон и вечная память", - написали в пресс-службе Командования.

На сайте Волынской ОГА также выразили соболезнования родным воина.

"Гибель наших военнослужащих - всегда большое горе для всей страны. Волынь скорбит вместе с вами", - говорится в сообщении.

Побратимы старшего солдата Ильи из 503 ОБМП в своем Facebook отметили, что гибель бойца не останется для оккупантов безнаказанной.

"Братик, мы никогда не забудем тебя! И сделаем так, чтобы враг тоже запомнил!" - написали они.

Морпех Илья Струк (Фото: facebook.com)

Ранее сообщалось, что 17 июня в Киеве в последний путь провели разведчика ВСУ, который погиб на Донбассе.

Также мы писали о том, что в Украине будут по-новому провожать героев в последний путь.

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Автор: Владимир Костырин