Проклята війна: на Донбасі загинув молодий боєць (фото)

На Донеччині загинув захисник України (Колаж РБК-Україна)

Захисник України мріяв, щоб війна швидше закінчилася

На Донеччині в результаті ворожого обстрілу загинув боєць 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Костянтина Острозького Олег Шило. Захиснику України було всього 29 років.

Як повідомили на сторінці 30-ї ОМБР у Facebook, для Олега Шило це була перша ротацію в зону бойових дій. Він відповідально ставився до своїх обов'язків і проявив себе добре.

"Війна за незалежність продовжує забирати найкращих. У нас знову втрати...Вчора, 8 липня 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького назавжди втратила бійця, надійного товариша, бойового побратима, відданого захисника України. Від ворожої кулі загинув наш боєць, стрілок-помічник гранатометника солдатів Шило Олег Олегович. Йому було всього 29", - йдеться в повідомленні.

Олег Шило був родом з Києва, у квітні йому виповнилося 29 років. З 2009 по 2010 рік відслужив строкову службу в 138-ій радіотехнічній бригаді у Василькові Київської області. У грудні 2019 року прийшов служити у 30-ю бригаду. У нього залишилися батьки та сестра.

На Донеччині загинув 29-річний Олег Шило

"Відвертий. Щирий, веселий, завжди всім цікавився і хотів вчитися. Найбільше мріяв, щоб закінчилася ця проклята війна, яка забирає життя найкращих синів України", - розповіли про бійця його побратими.

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