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Вот что произойдет с вашим телом, если регулярно пить кофе

Фото: Можно ли пить кофе каждый день (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

О пользе и вреде кофе ведется очень много споров, в том числе и о способности напитка разгонять метаболизм, способствуя сбросу веса. Но действительно ли поможет напиток сделать ваше тело стройнее?

Об этом рассказала врач Люсия Гарсиа, пишет Quora.

По словам медика, черный кофе - низкокалорийный напиток с незначительным содержанием жиров и углеводов.

Чашка черного кофе содержит всего 2 калории, а содержание жира и сахара практически равно нулю.

Врач уверена, что черный кофе - идеальный напиток для похудения. Но именно черный кофе. Это означает, никакого сахара, молока, сливок, сиропов и так далее.

Чашка черного кофе может сжечь от 100 до 150 дополнительных калорий

Средняя чашка кофе содержит около 100 мг кофеина - вещества, позволяющего организму сжигать больше калорий.

В исследовании с участием 1000 человек ученые обнаружили, что черный кофе снижает массу тела и индекс массы тела (ИМТ).

Когда участники удвоили потребление черного кофе, их вес и ИМТ снизились на 20-25%.

Другое исследование показало, что употребление кофе перед тренировкой может сжечь на 18% больше калорий в течение 2-3 часов.

Кофе - природный атиоксидант

Кроме того, черный кофе также содержит некоторое количество хлорогеновой кислоты, которая является природным антиоксидантом. Хлорогеновая кислота может ингибировать абсорбцию глюкозы и накопление жира.

Ранее мы писали про лучшие блюда из черствого хлеба.

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