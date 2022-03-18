RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ось що станеться з вашим тілом, якщо регулярно пити каву

Фото: чи можна пити каву кожен день (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Про користь і шкідливість кави ведеться дуже багато суперечок, в тому числі і про здатність напою розганяти метаболізм, сприяючи скидання ваги. Але чи дійсно допоможе напій зробити ваше тіло стрункішим?

Про це розповіла лікар Люсія Гарсіа, пише Quora.

За словами медика, чорна кава - низькокалорійний напій з незначним вмістом жирів і вуглеводів.

Чашка чорної кави містить всього 2 калорії, а вміст жиру і цукру практично дорівнює нулю.

Лікар впевнена, що чорна кава - ідеальний напій для схуднення. Але саме чорна кава. Це означає, ніякого цукру, молока, вершків, сиропів і так далі.

Чашка чорної кави може спалити від 100 до 150 додаткових калорій

Середня чашка кави містить близько 100 мг кофеїну - речовини, що дозволяє організму спалювати більше калорій.

У дослідженні за участю 1000 осіб вчені виявили, що чорна кава знижує масу тіла і індекс маси тіла (ІМТ).

Коли учасники подвоїли споживання чорної кави, їх вага та ІМТ знизилися на 20-25%.

Інше дослідження показало, що вживання кави перед тренуванням може спалити на 18% більше калорій протягом 2-3 годин.

Кава - природний атиоксидант

Крім того, чорна кава також містить деяку кількість хлорогенової кислоти, яка є природним антиоксидантом. Хлорогенова кислота може пригнічувати абсорбцію глюкози і накопичення жиру.

Раніше ми писали про найкращі страви з черствого хліба.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
кофе