Вот что произойдет с вами, если есть сырое тесто

Медик говорит, что опасность в сыром тесте могут представлять не только сырые яйца (если они есть в составе), но и, как это ни странно, сырая мука.

Что не так с термически необработанной мукой?

"Пшеница выращивается в поле, и пшеница не стерилизуется в процессе измельчения в муку, что означает, что мука, вероятно, будет загрязнен бактериями", - рассказывает доктор Гарсиа.

Так, одно исследование показало, что мука имеет высокий уровень загрязнения кишечной палочкой и сальмонеллой - около 10%.

Поэтому употребление сырой муки может вызвать проблемы с пищеварением, что приведет к таким симптомам, как боль в животе, диарея, расстройство пищеварения и рвота.

В термически обработанной пище с содержанием муки вам не придется беспокоиться об остатках бактерий, ведь процесс нагрева убивает их всех.

Не забываем про сырые яйца

Употребляя сырые яйца (которые часто входят в состав теста) вы рискуете заразиться сальмонеллезом. Вредные бактерии могут находиться на поверхности яйца, поэтому перед употреблением его стоит тщательно промыть.

К тому же яйца входят в список продуктов, наиболее часто вызывающих аллергические реакции у людей. Особенно если есть их сырыми.

Также сырые яйца несут опасность для детского организма. Поскольку он еще не окреп, ему сложнее противостоять вредным бактериям.