Вот что произойдет с вами, если есть сырое тесто
Многие любят пробовать сырое тесто, отщипывая кусочек будущего пирожка или пирога. Кулинары могут пробовать тесто на вкус, а детвора забавы ради. Но безопасно ли это?
Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия на ресурсе для обмена советами Quora.
Медик говорит, что опасность в сыром тесте могут представлять не только сырые яйца (если они есть в составе), но и, как это ни странно, сырая мука.
Что не так с термически необработанной мукой?
"Пшеница выращивается в поле, и пшеница не стерилизуется в процессе измельчения в муку, что означает, что мука, вероятно, будет загрязнен бактериями", - рассказывает доктор Гарсиа.
Так, одно исследование показало, что мука имеет высокий уровень загрязнения кишечной палочкой и сальмонеллой - около 10%.
Поэтому употребление сырой муки может вызвать проблемы с пищеварением, что приведет к таким симптомам, как боль в животе, диарея, расстройство пищеварения и рвота.
В термически обработанной пище с содержанием муки вам не придется беспокоиться об остатках бактерий, ведь процесс нагрева убивает их всех.
Не забываем про сырые яйца
Употребляя сырые яйца (которые часто входят в состав теста) вы рискуете заразиться сальмонеллезом. Вредные бактерии могут находиться на поверхности яйца, поэтому перед употреблением его стоит тщательно промыть.
К тому же яйца входят в список продуктов, наиболее часто вызывающих аллергические реакции у людей. Особенно если есть их сырыми.
Также сырые яйца несут опасность для детского организма. Поскольку он еще не окреп, ему сложнее противостоять вредным бактериям.
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