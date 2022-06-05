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Ось що станеться з вами, якщо їсти сире тісто

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Неділя 05 червня 2022 10:23
Ось що станеться з вами, якщо їсти сире тісто Фото: Чи можна їсти сире тісто (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Багато хто любить пробувати сире тісто, відщипуючи шматочок майбутнього пиріжка чи пирога. Кулінари можуть пробувати тісто на смак, а дітлахи забави заради. Але чи безпечно це?

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія на ресурсі для обміну порадами Quora.

Медик каже, що небезпеку в сирому тісті можуть становити не лише сирі яйця (якщо вони є у складі), а й, як це не дивно, сире борошно.

Що не так з термічно необробленим борошном?

"Пшениця вирощується в полі, і пшениця не стерилізується в процесі подрібнення на борошно, що означає, що борошно, ймовірно, буде забруднене бактеріями", - розповідає доктор Гарсіа.

Так, одне дослідження показало, що борошно має високий рівень забруднення кишковою паличкою та сальмонелою - близько 10%.

Тому вживання сирого борошна може викликати проблеми з травленням, що призведе до таких симптомів, як біль у животі, діарея, розлад травлення та блювота.

В термічно обробленій їжі з вмістом борошна вам не доведеться турбуватися про залишки бактерій, адже процес нагрівання вбиває їх усіх.

Не забуваємо про сирі яйця

Вживаючи сирі яйця (які часто входять до складу тіста) ви ризикуєте заразитися сальмонельозом. Шкідливі бактерії можуть перебувати на поверхні яйця, тому перед вживанням його варто ретельно промити.

До того ж яйця входять в список продуктів, найбільш часто викликають алергічні реакції у людей. Особливо якщо їсти їх сирими.

Також сирі яйця несуть небезпеку для дитячого організму. Оскільки він ще не зміцнів, йому складніше протистояти шкідливим бактеріям.

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