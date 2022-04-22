Вот что произойдет с вами, если каждый день есть бананы

Бананы, как оказалось, могут конкурировать с яблоками, когда речь идет о полезности от одного фрукта в день. Регулярное потребление бананов поможет поддерживать и улучшать общее состояние вашего здоровья.
Об этом пишет Eatthis.
Врачи рекомендуют в день потреблять 1-2 банана, но не более. Иначе это может негативно сказаться на вашем весе или балансе положительных веществ в организме. Помните, все хорошо, что в меру.
Бананы содержат резистентный крахмал, который увеличивает выработку короткоцепочечных жирных кислот, необходимых для здоровья кишечника. Потребление бананов поможет наладить работу ЖКТ.
Ежедневное употребление бананов может помочь нам сбросить вес. Дело в том, что бананы богаты клетчаткой и белком, поэтому они надолго сохранят ощущение сытости, несмотря на то, что в них чуть более 100 калорий.
Это все благодаря витаминам и минералам в бананах, особенно марганцу, который повышает уровень коллагена.
Врачи говорят, независимо от того, какие у вас проблемы с кожей - прыщи, морщины, сухость кожи - банан в день может помочь.
Бананы, особенно когда их едят до или после тренировки, могут способствовать повышению уровня энергии и избавлению от чувства усталости в течение дня.
Поскольку бананы богаты калием, они помогут укрепить ваше сердце. Большинство людей не потребляют достаточное количество калия в своем ежедневном рационе, который часто может иметь прямое влияние на контроль артериального давления и другие компоненты здоровья сердца.
Исследования показывают, что диета, богатая калием, то есть ежедневное употребление банана, может снизить риск сердечных заболеваний на 27%.
Бананы содержат витамин А, который выполняет три функции: защищает ваши глаза, поддерживает нормальное зрение и улучшает зрение в ночное время.
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