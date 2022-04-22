Ось що станеться з вами, якщо кожен день їсти банани

Лікарі рекомендують в день споживати 1-2 банани, але не більше. Інакше це може негативно позначитися на вашій вазі чи балансі позитивних речовин в організмі. Пам'ятайте, все добре, що в міру.

Банани допоможуть роботі кишківника

Банани містять резистентний крохмаль, який збільшує вироблення коротколанцюгових жирних кислот, необхідних для здоров'я кишківника. Споживання бананів допоможе налагодити роботу ЖКТ.

Допоможуть схуднути

Щоденне вживання бананів може допомогти нам скинути вагу. Річ у тім, що банани багаті клітковиною і білком, тому вони надовго збережуть відчуття ситості, попри те, що в них трохи більш як 100 калорій.

Покращать здоров'я шкіри

Це все завдяки вітамінам і мінералам в бананах, особливо марганцю, який підвищує рівень колагену.

Лікарі кажуть, незалежно від того, які у вас проблеми зі шкірою - прищі, зморшки, сухість шкіри - банан в день може допомогти.

Корисні, коли ви тренуєтесь

Банани, особливо коли їх їдять до або після тренування, можуть сприяти підвищенню рівня енергії і позбавлення від почуття втоми протягом дня.

Банани допоможуть зміцнити серце

Оскільки банани багаті калієм, вони допоможуть зміцнити ваше серце. Більшість людей не споживають достатню кількість калію в своєму щоденному раціоні, що часто може мати прямий вплив на контроль артеріального тиску та інші компоненти здоров'я серця.

Дослідження показують, що дієта, багата калієм, тобто щоденне вживання банана, може знизити ризик серцевих захворювань на 27%.

Корисні для зору

Банани містять вітамін А, який виконує три функції: захищає ваші очі, підтримує нормальний зір і покращує зір в нічний час.