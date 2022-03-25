Вот что произойдет с вами, если часто есть сырой лук

В процессе приготовления лук теряет пользу

Врач говорит, что при готовке уничтожаются два полезных компонента лука: аллицин и витамин С.

Чем дольше время приготовления, тем больше витамина С теряется. При нагревании в течение 15-20 минут теряется от 40 до 50 % витамина С.

И более 95% аллицина будет разрушено в процессе нагревания.

Лук - единственный овощ, содержащий простагландин А

Простагландин А - это ненасыщенная жирная кислота с различными физиологическими эффектами.

Эта кислота может расширять кровеносные сосуды, повышать эластичность кровеносных сосудов, снижать вязкость крови, регулировать уровень липидов в крови и снижать кровяное давление.

Регулярное употребление лука очень полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы и сосудов головного мозга.

Имеет противораковые свойства

Лук богат кверцетином, природным флавоноидом с сильными противораковыми, антиоксидантными, противовоспалительными, противовирусными и антибактериальными свойствами, известным как "покровитель" здоровья.

По словам враче, европейцы и американцы называют лук "королем овощей". Регулярное употребление сырого лука оказывает неожиданное влияние на ваше здоровье.