Вот что произойдет с вами, если часто есть сырой лук

Именно в сыром виде лук даст максимальную пользу для здоровья. Врачи советуют употреблять его как можно чаще.
Об этом сообщила доктор Люсия Гарсиа, пишет Quora.
В процессе приготовления лук теряет пользу
Врач говорит, что при готовке уничтожаются два полезных компонента лука: аллицин и витамин С.
Чем дольше время приготовления, тем больше витамина С теряется. При нагревании в течение 15-20 минут теряется от 40 до 50 % витамина С.
И более 95% аллицина будет разрушено в процессе нагревания.
Простагландин А - это ненасыщенная жирная кислота с различными физиологическими эффектами.
Эта кислота может расширять кровеносные сосуды, повышать эластичность кровеносных сосудов, снижать вязкость крови, регулировать уровень липидов в крови и снижать кровяное давление.
Регулярное употребление лука очень полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы и сосудов головного мозга.
Имеет противораковые свойства
Лук богат кверцетином, природным флавоноидом с сильными противораковыми, антиоксидантными, противовоспалительными, противовирусными и антибактериальными свойствами, известным как "покровитель" здоровья.
По словам враче, европейцы и американцы называют лук "королем овощей". Регулярное употребление сырого лука оказывает неожиданное влияние на ваше здоровье.
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