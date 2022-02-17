Вот что произойдет с организмом, если каждый день есть темный шоколад

Издание проанализировало исследования и рассмотрело доказательства, подтверждающие научно обоснованные преимущества шоколада.

Вы можете предотвратить увеличение веса

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале сельскохозяйственной и пищевой химии, один конкретный тип антиоксиданта в какао, флаванол, известный как олигомерные процианидины (ПК), предотвращает набор лишнего веса лабораторными мышами. Чтобы получить пользу от флаванолов, вы должны выбирать темный шоколад.

Эти растительные питательные вещества содержатся в сухих веществах какао, которые более распространены в темных батончиках, чем в батончиках из молочного шоколада, которые содержат больше сахара и молока. Поскольку это исследование было проведено на животных, мы не обязательно можем сделать такие же выводы для людей; однако известно, что снижение потребления калорий определенно поможет вам похудеть.

Так что, если вы замените привычку есть мороженое на ночь на плитку темного шоколада с меньшей калорийностью, вы сможете похудеть.

Вы можете снизить уровень стресса

Не только потому, что вы тянетесь за кусочком шоколада, когда испытываете стресс, этот темный десерт уменьшает беспокойство - соединения в шоколаде на самом деле играют химическую роль в снижении уровня стресса.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Proteome Research, употребление 40 граммов шоколада каждый день в течение примерно двух недель может помочь вам расслабиться за счет снижения уровня гормонов стресса, таких как кортизол.

Чем полезен шоколад (фото: freepik.com)

Вы можете снизить риск хронических заболеваний

Ваша любовь к шоколаду может стать еще сильнее, когда вы узнаете, что он делает ваше сердце сильнее! Недавние исследования показали, что потребление шоколада связано со снижением риска ишемической болезни сердца, инсульта и диабета.

Данные свидетельствуют о том, что для того, чтобы достичь этого эффекта, вы должны съедать минимум 1 порцию шоколада в неделю, но не более 6 порций. Исследователи считают, что польза шоколада для здоровья сердца связана с обилием в шоколаде флаванолов, таких как эпикатехин, катехин и процианидины.

Флаванолы могут обеспечивать кардиометаболическую защиту благодаря своему антигипертензивному, антитромбоцитарному (препятствующему свертыванию крови), антиоксидантному и противовоспалительному действию.

Вы поддержите здоровье пищеварительной системы



Ваш кишечный микробиом - сообщество бактерий, вирусов, грибков, архей, которые живут в вашем пищеварительном тракте - связан с несколькими областями вашего здоровья, от поддержания здоровой кожи до снижения аппетита и улучшения настроения.

Убедиться, что хорошие бактерии в вашем кишечнике сыты и здоровы, необходимо для того, чтобы кишечный микробиом выполнял свою работу. Вот где на помощь приходит шоколад.

Полифенолы какао в темном шоколаде способствуют росту противовоспалительных бактерий в микробиоте. В испытаниях на людях, проведенных на здоровых добровольцах, потребление напитка с высоким содержанием флаванола какао в течение четырех недель значительно увеличило рост двух штаммов пробиотических бактерий. Это исследование предполагает, что полифенолы какао могут вести себя как пребиотики (пища для ваших пробиотиков).

Вы можете бороться с воспалением



Небольшое воспаление - это хорошо, это естественная реакция организма на стресс. Но когда ваше тело становится хронически воспаленным - чаще всего из-за неправильного питания - вы можете испытывать проблемы со здоровьем на клеточном уровне. Хроническое воспаление связано с сердечными заболеваниями, раком и диабетом, а также с нарушением чувства голода и гормонов, регулирующих обмен веществ.

Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что употребление темного шоколада в умеренных количествах может помочь предотвратить и восстановить повреждение клеток, вызванное воспалением. Исследователи приписывают противовоспалительные свойства флаванолам какао.