"Произошел развал семьи": от украинофоба Бардаша ушла вторая жена за 5 лет

Скандальный продюсер Юрий Бардаш , который назвал украинских певцов нацистами , лишился второй жены. От "философа" ушла его супруга Елизавета Коцюба, с которой он расписался в 2020 году.

Почему Лиза ушла от Бардаша

Елизавета с маленьким ребенком Сарой ушла от мужа после того, как Бардаш показал свое истинное лицо. Он всячески поддерживает Россию и называет украинцев и россиян братскими народами.

"Украина - одна и самых больших в Европе территорий, была. Допустим. Рядом с нами есть сосед - Россия. Он никуда не денется, он есть, он великий, могучий, жесткий северный наш сосед, или восточный. Что вы хотите? Вы хотите их уничтожить, в праведном гневе? Да, я знаю, что вы хотите это сделать, но опять-таки - как? Как это сделать? Я не понимаю. У вас есть ответ: "До-по-мо-же-З-С-У?" Пацанов сейчас наберут и опять в топку кинут", - говорил Бардаш во время прямого эфира.

Отметим, что папа Лизы служит в теробороне. Очевидно, позиция Лизы по поводу войны в Украине кардинально отличается от той, которую пропагандирует ее муж.

Лиза Коцюба ушла от Бардаша (instagram.com/lisa.bardash)

"Все так рады, а для меня это никакая не радость. Произошел развал семьи", - прокомментировала Лиза.

От Бардаша ушла жена (instagram.com/lisa.bardash)

Днями ранее Лиза также публиковала в соцсети "прощальное фото". Это снимок со свадьбы, которую отыграла парочка в 2020 году, то есть всего два года назад.

"Юра прощай, Юра прости", - подписала она лаконично фото.

Лиза опубликовала прощальное фото (instagram.com/lisa.bardash)

Певица Луна также ушла от Бардаша

Напомним, что первой женой скандального продюсера была певица Кристина Герасимова, выступающая под псевдонимом Луна.

Она не выдержала издевательств и насилия Бардаша. Как известно, он несколько раз подымал на нее руку.

"В ответ на мое несогласие на групповой секс он мне просто плюнул в лицо. Там были дома няня и ребенок, я вышла и сказала: "Я больше этого терпеть не хочу. Пожалуйста, встань и уйди из квартиры", - рассказывала певица.

Исполнительница ушла от Бардаша в 2018 году к Александру Волощуку - саундпродюсеру и участнику концертного бенда Луны. В 2021 году певица сыграла с ним свадьбу и сейчас счастлива в браке.

Получается, что за последние 5 лет от Бардаша отвернулась не только большая часть его поклонников, но и его личная жизнь дала трещину.

Кристина Луна и Александр Волощук поженились в 2021 году (фото: Instagram/Luna)