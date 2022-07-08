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"Произошел развал семьи": от украинофоба Бардаша ушла вторая жена за 5 лет

Новина українською →
Пятница 08 июля 2022 13:58
"Произошел развал семьи": от украинофоба Бардаша ушла вторая жена за 5 лет Фото: От Юрия Бардаша снова ушла жена (соцсети)
Автор: Styler

Скандальный продюсер Юрий Бардаш, который назвал украинских певцов нацистами, лишился второй жены. От "философа" ушла его супруга Елизавета Коцюба, с которой он расписался в 2020 году.

Об этом бывшая модель сообщила в Instagram-stories.

Почему Лиза ушла от Бардаша

Елизавета с маленьким ребенком Сарой ушла от мужа после того, как Бардаш показал свое истинное лицо. Он всячески поддерживает Россию и называет украинцев и россиян братскими народами.

"Украина - одна и самых больших в Европе территорий, была. Допустим. Рядом с нами есть сосед - Россия. Он никуда не денется, он есть, он великий, могучий, жесткий северный наш сосед, или восточный. Что вы хотите? Вы хотите их уничтожить, в праведном гневе? Да, я знаю, что вы хотите это сделать, но опять-таки - как? Как это сделать? Я не понимаю. У вас есть ответ: "До-по-мо-же-З-С-У?" Пацанов сейчас наберут и опять в топку кинут", - говорил Бардаш во время прямого эфира.

Отметим, что папа Лизы служит в теробороне. Очевидно, позиция Лизы по поводу войны в Украине кардинально отличается от той, которую пропагандирует ее муж.

&quot;Произошел развал семьи&quot;: от украинофоба Бардаша ушла вторая жена за 5 летЛиза Коцюба ушла от Бардаша (instagram.com/lisa.bardash)

"Все так рады, а для меня это никакая не радость. Произошел развал семьи", - прокомментировала Лиза.

&quot;Произошел развал семьи&quot;: от украинофоба Бардаша ушла вторая жена за 5 лет

От Бардаша ушла жена (instagram.com/lisa.bardash)

Днями ранее Лиза также публиковала в соцсети "прощальное фото". Это снимок со свадьбы, которую отыграла парочка в 2020 году, то есть всего два года назад.

"Юра прощай, Юра прости", - подписала она лаконично фото.

&quot;Произошел развал семьи&quot;: от украинофоба Бардаша ушла вторая жена за 5 лет

Лиза опубликовала прощальное фото (instagram.com/lisa.bardash)

Певица Луна также ушла от Бардаша

Напомним, что первой женой скандального продюсера была певица Кристина Герасимова, выступающая под псевдонимом Луна.

Она не выдержала издевательств и насилия Бардаша. Как известно, он несколько раз подымал на нее руку.

"В ответ на мое несогласие на групповой секс он мне просто плюнул в лицо. Там были дома няня и ребенок, я вышла и сказала: "Я больше этого терпеть не хочу. Пожалуйста, встань и уйди из квартиры", - рассказывала певица.

Исполнительница ушла от Бардаша в 2018 году к Александру Волощуку - саундпродюсеру и участнику концертного бенда Луны. В 2021 году певица сыграла с ним свадьбу и сейчас счастлива в браке.

Получается, что за последние 5 лет от Бардаша отвернулась не только большая часть его поклонников, но и его личная жизнь дала трещину.

&quot;Произошел развал семьи&quot;: от украинофоба Бардаша ушла вторая жена за 5 летКристина Луна и Александр Волощук поженились в 2021 году (фото: Instagram/Luna)

Читайте также, что не так с Юрием Бардашем, который возомнил себя философом.

А также мы собрали самые абсурдные тезисы и высказывания "философа" Юрия Бардаша из его прямого эфира в Instagram 1 июля.

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