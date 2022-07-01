Украинофоб, который возомнил себя "философом": что не так с Юрой Бардашем

После его попадания в "Миртоворец" за интервью Юрию Дудю он немного залег на дно, но сейчас снова засветился. На этот раз Бардаш показал свое истинное лицо, несмотря на то, что прикрывается якобы философскими высказываниями.

В материале Styler читайте, кто же все время скрывался под маской украинского продюсера, который зарабатывал деньги на своих соотечественниках, при этом являясь поклонником "русского мира".

Скандальное интервью у Дудя и Иванова

После того, как Бардаш дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю и высказался о войне на Донбассе, для многих стало понятно, что из себя представляет артист. Немного позже он "открылся" и в программе Сергея Иванова "Антиподы". Там Бардаш ответил на вопрос, как он относится к событиям на Донбассе.

"Что я думаю? Да мне по**й. Там же уже не стреляют. А, стреляют? До сих пор все это происходит? Вроде ж Зеленский решил? Что я могу сказать? Прикро", - сказал Бардаш.

Он как всегда повторял российские нарративы о том, что война на Донбассе якобы выгодна Западу.

"Понимаешь, это все пропаганда. Тут идет один "кач", там идет другой "кач". Есть же прозападные интересы. Есть Сорос", - говорил Бардаш.

Бардаш бил бывшую жену

Ни для кого не секрет, какой поток грязи вылил Бардаш на свою бывшую жену Кристину, известную под псевдонимом Луна. Исполнительница не раз заявляла, что Юрий в браке ей постоянно изменял, к тому же применял физическую силу.

"В ответ на мое несогласие на групповой секс он мне просто плюнул в лицо. Там были дома няня и ребенок, я вышла и сказала: "Я больше этого терпеть не хочу. Пожалуйста, встань и уйди из квартиры", - рассказывала певица.

От их брака у певицы остался сын - Жора, которого сейчас воспитывает новый муж звезды - Александр Волощук.

Певица разорвала все связи с Бардашем и сейчас занимает активную украинскую позицию. Она порвала все отношения с Россией, хотя до полномасштабного вторжения там выступала.

Артистка перешла на украинский язык, о чем свидетельствуют ее многочисленные посты.

Скриншот (Instagram/Kristina Luna)

В августе 2020 года Бардаш женился второй раз на модели из Киева Елизавете Коцюбе. В декабре у них появилась на свет дочь Сара.

Юрий Бардаш женился на модели Елизавете Коцюбе (фото: instagram.com/george.bardash)

Переезд Бардаша в Грузию

Когда началась полномасштабная война в Украине Бардаш был с новой женой Лизой заграницей - на Шри-Ланке. Оттуда позже он переехал в Грузию. После российского вторжения он ни словом не осудил агрессию РФ.

Мало того, в разговорах с друзьями он сказал, что не вернется в Украину, "так как наши еще не пришли". Скорее всего, речь идет о России, в которую так верит Бардаш.

Сейчас в соцсетях ходят слухи, что от Бардаша ушла и вторая жена - Лиза, с маленьким ребенком на руках.

Елизавета в соцсети написала, что она не причастна к тому, что публикует ее муж. Более того, оказывается, отец Лизы служит в ВСУ.

Скриншот сообщения Лизы (instagram.com/lisa.bardash)

Как сейчас "философствует" Бардаш

После того, как Юрий отмалчивался про войну в Украине, от сотрудничества с ним отказался далее вести дела Антон Вельбой (Wellboy), которого Бардаш продюсировал. Все как раз из-за того, что экс-продюсер ни слова не сказал о войне.

"Війни, телевізори, і ти кипиш, але мовчать всі тепловізори, шкода неньку, Україну і культуру! І дядю Юру...", - подписал артист прощальное видео.

О разрыве сотрудничества со скандальным продюсером заявил и Евгений Триплов - режиссер клипов Wellboy и автор его песен. Он сообщил, что ждал от Бардаша высказывания четкой позиции, однако этого не произошло, поэтому сопродюсер разочаровался в коллеге.

И вот после своего молчания - Бардаш "заговорил". Он сравнил борьбу нашей страны с российскими оккупантами и слова "Україна понад усе" с лозунгами нацистской Германии.

Бардаш опубликовал скандальное видео и опрос.

"Философ" вообще не понимает, зачем Украина борется против рашистов. Да и, судя по всему, он не понимает еще многого...