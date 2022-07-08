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"Стався розвал сім'ї": від українофоба Бардаша пішла друга дружина за 5 років

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П'ятниця 08 липня 2022 13:58
"Стався розвал сім'ї": від українофоба Бардаша пішла друга дружина за 5 років Фото: від Юрія Бардаша знову пішла дружина (соцмережі)
Автор: Styler

Скандальний продюсер Юрій Бардаш, який назвав українських співаків нацистами, позбувся другої дружини. Від "філософа" пішла його дружина Єлизавета Коцюба, з якою він розписався у 2020 році.

Про це колишня модель повідомила в Instagram-stories.

Чому Ліза пішла від Бардаша

Єлизавета з маленькою дитиною Сарою пішла від чоловіка після того, як Бардаш показав своє справжнє обличчя. Він всіляко підтримує Росію і називає українців і росіян братніми народами.

"Україна - одна і найбільших в Європі територій, була. Припустімо. Поруч з нами є сусід - Росія. Він нікуди не дінеться, він є, він великий, могутній, жорсткий північний наш сусід, або східний. Що ви хочете? Ви хочете їх знищити, в праведному гніві? Так, я знаю, що ви хочете це зробити, але знову-таки - як? Як це зробити? Я не розумію. У вас є відповідь: "До-по-мо-же-З-С-У?". Пацанів зараз наберуть і знову в топку кинуть", - говорив Бардаш під час прямого ефіру.

Зазначимо, що тато Лізи служить в теробороні. Очевидно, позиція Лізи з приводу війни в Україні кардинально відрізняється від тієї, яку пропагує її чоловік.

&quot;Стався розвал сім'ї&quot;: від українофоба Бардаша пішла друга дружина за 5 роківЛіза Коцюба пішла від Бардаша (instagram.com/lisa.bardash)

"Всі такі раді, а для мене це ніяка не радість. Стався розвал сім'ї", - прокоментувала Ліза.

&quot;Стався розвал сім'ї&quot;: від українофоба Бардаша пішла друга дружина за 5 років

Від Бардаша пішла дружина (instagram.com/lisa.bardash)

Днями раніше Ліза також публікувала в соцмережі "прощальне фото". Це знімок з весілля, яку відіграла парочка у 2020 році, тобто всього два роки тому.

"Юра прощай, Юра прости", - підписала вона лаконічно фото.

&quot;Стався розвал сім'ї&quot;: від українофоба Бардаша пішла друга дружина за 5 років

Ліза опублікувала прощальне фото (instagram.com/lisa.bardash)

Співачка Луна також пішла від Бардаша

Нагадаємо, що першою дружиною скандального продюсера була співачка Христина Герасимова, яка виступає під псевдонімом Луна.

Вона не витримала знущань і насильства Бардаша. Як відомо, він кілька разів підіймав на неї руку.

"У відповідь на мою незгоду на груповий секс він мені просто плюнув в обличчя. Там були вдома няня і дитина, я вийшла і сказала: "я більше цього терпіти не хочу. Будь ласка, встань і піди з квартири", - розповідала співачка.

Виконавиця пішла від Бардаша у 2018 році до Олександра Волощука - саундпродюсера й учасника концертного бенду Луни. У 2021 році співачка зіграла з ним весілля і зараз щаслива в шлюбі.

Виходить, що за останні 5 років від Бардаша відвернулася не тільки велика частина його шанувальників, але і його особисте життя дала тріщину.

&quot;Стався розвал сім'ї&quot;: від українофоба Бардаша пішла друга дружина за 5 роківХристина Луна і Олександр Волощук одружилися в 2021 році (фото: Instagram / Luna)

Читайте також, що не так з Юрієм Бардашем, який уявив себе філософом.

А також ми зібрали найабсурдніші тези і висловлювання "філософа" Юрія Бардаша з його прямого ефіру в Instagram 1 липня.

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