Что происходит в закрытом Буковеле: новые фото и видео опустевшего курорта

Буковель закрыли на карантин с 13 марта, и предварительно до 27 марта работать популярный горнолыжный курорт не будет. В настоящее время через блокпосты на территории Поляницкой ОТО, где он расположен, пропускают только местных жителей и работников комплекса.
Что сейчас происходит в опустевшем Буковеле - смотрите в нашей новой подборке снимков с веб-камер на территории курорта.
Как видно на кадрах, на многочисленных локациях почти никого нет, сотрудники комплекса занимаются уборкой, демонтируют конструкции на ярмарочной площади около праздничной елки, другими мероприятиями. В то время как отдыхающих - единицы.
Буковельская ярмарка
Подъемники замерли, каток пуст, торговые точки - без клиентов. На склонах можно заметить лишь несколько лыжников, которые, похоже, только и рады такой внезапной пропаже традиционных огромных очередей.
Верхняя станция подъемников 14,15
Нижняя станция подъемника #3
Отметим, что в администрации Буковеля выступили с обращением к гражданам, которые должны были отдыхать на курорте в этот период, и пообещали обменять все купленные услуги не ранее, чем через две недели - после 27 марта.
Верхняя станция подъемника 12
Верхняя станция подъемников 11, 16
Верхняя станция подъемника 2
Верхняя станция подъемников 11, 16
Жесткий карантин, действующий на Прикарпатье с 26 февраля из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе, распространили и на Буковель решением региональной комиссии ТЭБ и ЧС вчера вечером.
Обзорная камера. 7 подъемник
Каток
Жилая резиденция
Кафе "Bugi.L"
12 марта полицейские устроили проверку на территории курорта, зафиксировав очередные случаи нарушения введенных ограничений. Всего же по результатам мониторинга был составлен 51 админпротокол о нарушениях карантина, из которых 26 протоколов получили операторы подъемников.
Верхняя станция подъемника 17A
Ресторан "Кайзер"
Жилая резиденция. Ресепшн
В сети появилось видео из Буковеля, которое сняла киевлянка Ксения Хажиленко. На ролике в Facebook можно увидеть панораму опустевшего курортного комплекса.
Видео: Опустевший Буковель после закрытия на карантин 13 марта
Ранее мы рассказывали, за что закрыли Буковель, в котором во время локдауна на Прикарпатье все равно замечали толпы отдыхающих.