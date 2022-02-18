Что происходит с организмом, если часто есть семена подсолнечника

Семена подсолнечника являются источником витаминов А, В, D и Е, цинка, железа, калия и кальция. К тому же оно богато витамином Е, который защищает организм от свободных радикалов.

Кроме того, людям, которые стремятся похудеть, нужно обязательно включить в свой рацион клетчатку. Медики говорят, что она улучшает работу желудочно-кишечного тракта и избавляет от запоров. Употребляя клетчатку, человек чувствует себя более сытим.

Специалисты говорят, что семена подсолнечника содержат много полезных жиров, которые снижают уровень холестерина в крови. Этим вы защищаете себя от инфарктов и инсультов.

Что будет, если часто есть семена подсолнечника (freepik)

Также систематическое употребление семян подсолнечника снижает риски развития онкологии. В семенах содержатся фитостеролы и ценная линолевая кислота, которые значительно снижают риск развития рака.

Важно знать, что соленые семена не так полезны, как обычные. Все потому, что в нем очень много соли.

К тому же стоит не забывать про зубную эмаль, которая портится, если разлузывать семена зубами.

Добавим, что большое количество продукта вредно при заболеваниях печени и желчного пузыря.

Не следует есть семена подсолнечника при мочекаменной или желчнокаменной болезнях.

При переедании семян могут наблюдаться тошнота и вздутие.