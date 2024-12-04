ua en ru
Ср, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

За програмою "Серце Азовсталі": оборонці Маріуполя отримали дипломи французької кулінарної школи

Середа 04 грудня 2024 10:00
UA EN RU
За програмою "Серце Азовсталі": оборонці Маріуполя отримали дипломи французької кулінарної школи Фото: оборонці Маріуполя отримали дипломи французької кулінарної школи (прес-служба проекту)
Автор: Олександр Мороз

Троє захисників Маріуполя – Денис Дятченко, Євген Хазан та Віталій Агеєв – успішно завершили курс кулінарії у французькій школі "Cuisine Mode d'Emploi(s)" та отримали дипломи. Навчання проходило під керівництвом шеф-кухаря Т'єррі Маркса, володаря зірки "Мішлен".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу проекту "Серце Азовсталі".

Захисники протягом двох місяців опановували мистецтво французької кухні та хлібопекарства, вчились основам ведення ресторанного бізнесу. Крім теорії вони мали змогу практикуватись в ресторані "La Cantine".

Підтримав захисників проєкт Ріната Ахметова "Серце Азовсталі". Завдяки цій підтримці захисники Маріуполя опанували нову професію, що допоможе їм адаптуватися після служби у цивільному житті.

Крім оборонців нову професію у Франції опановували переселенці з Маріуполя, зокрема представники малого бізнесу, наймолодшій учасниці курсу було 18 років.

За програмою &quot;Серце Азовсталі&quot;: оборонці Маріуполя отримали дипломи французької кулінарної школи

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовсталь Маріуполь
NEWS
Базова пенсія та бали за сплату внесків: оприлюднено проєкт масштабної пенсійної реформи
Базова пенсія та бали за сплату внесків: оприлюднено проєкт масштабної пенсійної реформи