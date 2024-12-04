За програмою "Серце Азовсталі": оборонці Маріуполя отримали дипломи французької кулінарної школи

Троє захисників Маріуполя – Денис Дятченко, Євген Хазан та Віталій Агеєв – успішно завершили курс кулінарії у французькій школі "Cuisine Mode d'Emploi(s)" та отримали дипломи. Навчання проходило під керівництвом шеф-кухаря Т'єррі Маркса, володаря зірки "Мішлен".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу проекту "Серце Азовсталі".

Захисники протягом двох місяців опановували мистецтво французької кухні та хлібопекарства, вчились основам ведення ресторанного бізнесу. Крім теорії вони мали змогу практикуватись в ресторані "La Cantine".

Підтримав захисників проєкт Ріната Ахметова "Серце Азовсталі". Завдяки цій підтримці захисники Маріуполя опанували нову професію, що допоможе їм адаптуватися після служби у цивільному житті.

Крім оборонців нову професію у Франції опановували переселенці з Маріуполя, зокрема представники малого бізнесу, наймолодшій учасниці курсу було 18 років.