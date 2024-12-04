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По программе "Сердце Азовстали": защитники Мариуполя получили дипломы французской кулинарной школы

Среда 04 декабря 2024 10:00
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По программе "Сердце Азовстали": защитники Мариуполя получили дипломы французской кулинарной школы Фото: защитники Мариуполя получили дипломы французской кулинарной школы (пресс-служба проекта)
Автор: Александр Мороз

Трое защитников Мариуполя – Денис Дятченко, Евгений Хазан и Виталий Агеев – успешно завершили курс кулинарии во французской школе Cuisine Mode d'Emploi(s) и получили дипломы. Учеба проходила под руководством шеф-повара Тьерри Маркса, обладателя звезды "Мишлен".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу проекта "Сердце Азовстали".

Защитники в течение двух месяцев овладевали искусством французской кухни и хлебопекарства, учились основам ведения ресторанного бизнеса. Кроме теории, они имели возможность практиковаться в ресторане "La Cantine".

Поддержал защитников проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали". Благодаря этой поддержке защитники Мариуполя овладели новой профессией, которая поможет им адаптироваться после службы в гражданской жизни.

Кроме защитников, новую профессию во Франции овладевали переселенцами из Мариуполя, в том числе представители малого бизнеса, самой молодой участнице курса было 18 лет.

По программе &quot;Сердце Азовстали&quot;: защитники Мариуполя получили дипломы французской кулинарной школы

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Азовсталь Мариуполь
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