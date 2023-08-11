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Програма "Сирітству - ні!" Фонду Ахметова представила оновлені анкети дітей, які шукають нові родини

Програма "Сирітству - ні!" Фонду Ахметова представила оновлені анкети дітей, які шукають нові родини (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Понад 10 тисяч хлопчиків та дівчат, чиє життя назавжди змінилося: саме стільки дітей вже знайшли нові родини завдяки порталу національного усиновлення, який було створено у рамках програми "Рінат Ахметов - Дітям. Сирітству - ні!" Фонду Ріната Ахметова.

Повномасштабна війна перервала процес усиновлення: через нові умови та виклики актуалізувати анкети дітей було майже неможливо понад рік. Але команда фонду це зробила. Оновлені дані за посиланням на порталі.

База даних чекає на відвідувачів — до неї було додано фото і відео з дітьми, які підлягають усиновленню, опіці та піклуванню або можуть бути прийняті в дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) чи прийомну сім’ю. У анкетах є контакти відповідної служби, до якої можна звернутися щодо дитини.

Цього літа знімальна група програми працювала у дитячих закладах Закарпатської області, яка і досі приймає велику кількість евакуйованих дітей. Задля реалізації цієї мети було пройдено непростий шлях — і врешті-решт зйомки відбулися, а анкети було перевірено службами у справах дітей та завантажено на портал.

Програма дякує Закарпатській обласній службі у справах дітей, зокрема її очільниці Світлані Якімеліній, а також Чинадіївському дитячому будинку та Обласному будинку дитини у Сваляві за підтримку та дозвіл на проведення зйомок у закладах.

За 17 років роботи програми "Рінат Ахметов - Дітям" підтримку отримали понад 5 млн дітей.

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