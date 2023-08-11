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Программа "Сиротству - нет!" Фонда Ахметова представила обновленные анкеты детей, ищущих новые семьи

Программа "Сиротству-нет!" Фонду Ахметова представила обновленные анкеты детей, ищущих новые семьи (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Более 10 тысяч мальчиков и девушек, чья жизнь навсегда изменилась: именно столько детей уже нашли новые семьи благодаря порталу национального усыновления, созданному в рамках программы "Ринат Ахметов - Детям. Сиротству - нет!" Фонда Рината Ахметова.

Полномасштабная война прервала процесс усыновления: из-за новых условий и вызовов актуализировать анкеты детей было почти невозможно больше года. Но команда фонда это сделала. Обновлены данные по ссылке на портале .

База данных ожидает посетителей - к ней были добавлены фото и видео с детьми, которые подлежат усыновлению, опеке и попечительству или могут быть приняты в детский дом семейного типа или приемную семью. В анкетах есть контакты соответствующей службы, в которую можно обратиться по отношению к ребенку.

Этим летом съемочная группа программы работала в детских заведениях Закарпатской области, которая до сих пор принимает большое количество эвакуированных детей. Для реализации этой цели был пройден непростой путь — и в конце концов съемки прошли, а анкеты были проверены службами по делам детей и загружены на портал.

Программа благодарит Закарпатскую областную службу по делам детей, в частности ее руководительницы Светланы Якимелиной, а также Чинадиевскому детскому дому и Областному дому ребенка в Сваляве за поддержку и разрешение на проведение съемок в заведениях.

За 17 лет работы программы "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей.

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