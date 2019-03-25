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Прогноз на тиждень: українців чекає різка зміна погоди

STYLERЖиття    25.03.2019 - 11:53
Прогноз на тиждень: українців чекає різка зміна погоди
Погода в Україні з 26 по 31 березня - мокрий сніг і потепління (коллаж РБК-Україна)

Погода в Україні цього тижня приготує кілька сюрпризів

Погода в Україні з вівторка, 26 березня, по неділю, 31 березня, буде кілька разів змінюватись, даруючи українцям приємні, і не дуже, сюрпризи, пише Наталка Діденко у Facebook.

За словами синоптика, завтра очікується помірне тепло, місцями мороситиме майже скрізь, окрім центральних областей. Термометри покажуть від +6 до +12 градусів.

В середу, 27 березня, сильно похолодає, місцями випадатиме мокрий сніг і задуватиме сильний вітер, пише Діденко. Лише на Заході і на Сході буде без істотних опадів. Денна температура повітря суттєво знизиться - до +3... +6 градусів. Тепліше буде хіба що в південних областях - від +7 до +10 градусів.

Прогноз на тиждень: українців чекає різка зміна погоди
Погода в Україні з 26 по 31 березня - мокрий сніг і потепління (фото: facebook.com/tala.didenko)

Довгоочікуване потепління розпочнеться в пятницю з прояснення. А впродовж 30-31 березня майже повсюди буде тепло і сонячно - від +10 до +15 градусів. 

У Києві завтра буде хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади у вигляді дощі. Денна температура повітря у вівторок складе +7 градусів, а в середу похолодає до +4 градусів, можливий сніг. У четверг буде без опадів, а в суботу та неділю у столиці світитиме сонце та повітря прогріється до +12... +15 градусів.

Прогноз на тиждень: українців чекає різка зміна погоди

Погода в Україні з 26 по 31 березня - мокрий сніг і потепління (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що синоптики дали оптимістичний прогноз на переддень і день виборів. У цей день очікується прекрасна погода - ясно, сонячно і тепло.

Раніше ми також писали, що за словами метеоролога Вазіри Мартазінової, температура повітря в квітні та травні перевищить норму на 2-3 градуси.

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