Прогноз астропогоди на 16 липня та астропідказки на день: що можна і не можна сьогодні робити

Що заборонено робити 16 липня - поради астролога

Так, Соловйова розповіла, що цього дня варто утриматися від:

хірургічних і стоматологічних втручань

відвідування перукарні.

До 16:45 не треба планувати великих інтелектуальних і фізичних навантажень.

А після цього часу не варто робити наступне:

проявляти негатив, після сварки буде важко примиритися

давати волю проявам жалю до себе, можна надовго застрягти у цьому стані

перенавантажувати серцево-судинну систему.

Як залучити удачу 16 липня (колаж: РБК-Україна)

Астропрогода на вівторок - що треба зробити

Цей день вдало підійде для нових справ і важливих рішень, оформлення шлюбу, активності у різноманітних починаннях, накопичення матеріальних цінностей, інформації та знань.

16 липня астролог радить робити наступне:

бути милосердними, проявити співчуття

робити подарунки, займатися благодійністю

виконувати прохання та просити про допомогу

підбивати підсумки

займатись очищенням організму, відвідувати баню чи сауну.

Гороскоп на 16 липня (ілюстрація: freepik.com)

Чим цей день особливий та як "вижати" з нього всю користь

У вівторок настане сприятливий час для тих, розповідає Соловйова, хто має підприємницький хист, комерційну жилку, організаторський талант, вміння заробляти гроші.

Цього дня можна збалансувати марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Астролог радить поласувати гострими стравами з часником, якщо вам це дозволяє стан здоров'я.

Перегляньте улюблений контент, пов'язаний з героїзмом, звитягою, досягненнями, високими результатами та тріумфальними перемогами. Пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі, радить Катерина.

Також цього дня можна давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік, проходити курс прийому вітамінів для підтримки енергії в організмі.

Що заборонено робити у вівторок (ілюстрація: freepik.com)

Цікаві астродеталі на вівторок

"З 16:30, 16 липня до 12:01, 17 липня (за київським часом) Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, буде знаходитись у королівському градусі Лева", - розповіла Соловйова.

"Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей. Цей вплив дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості", - додала вона.

"Королівські градуси", як зазначила астролог, створюють фактор везіння, успіху, задоволеності своїм життям. Це - "градуси" оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті.

"Основні характеристики цього градусу у Леві: мудрість, винятковість, мужність, гуманність, фізична та моральна сила. Додається творча складова, тому тим, хто займається мистецтвом чи пов'язаний із публічними виступами, допомагає успішністю та неймовірним везінням", - пояснила Соловйова.

"Градус надає імпозантності, величності та королівського умиротворення. Необхідно зсередини генерувати та підтримувати у собі стани щастя, радості, задоволеності, щедрості аби реалізувати усі позитивні можливості такого положення", - додала вона.