Прогноз астропогоды на 16 июля и астроподсказки на день: что можно и нельзя сегодня делать

16 июля - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать. Астролог Екатерина Соловьева рассказала, чего ждать от этого вторника. Также она дала советы, чтобы день прошел спокойно и без проблем.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева составила астропрогноз на 16 июля и подробно объяснила, как привлечь счастье.
Так, Соловьева рассказала, что в этот день следует воздержаться от:
До 16:45 не нужно планировать больших интеллектуальных и физических нагрузок.
А после этого времени не следует делать следующее:
Как привлечь удачу 16 июля (коллаж: РБК-Украина)
Этот день удачно подойдет для новых дел и важных решений, оформления брака, активности в различных начинаниях, накопления материальных ценностей, информации и знаний.
16 июля астролог советует делать следующее:
Гороскоп на 16 июля (иллюстрация: freepik.com)
Во вторник наступит благоприятное время для тех, рассказывает Соловьева, кто имеет предпринимательскую способность, коммерческую жилку, организаторский талант, умение зарабатывать деньги.
В этот день можно сбалансировать марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Астролог советует полакомиться острыми блюдами с чесноком, если вам это позовляет состояние здоровья.
Просмотрите любимый контент, связанный с героизмом, победой, достижениями, высокими результатами и триумфами. Простите тех, кто вас обидел и ни в коем случае не обижайте сами, советует Екатерина.
Также в этот день можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону, проходить курс приема витаминов для поддержания энергии в организме.
"С 16:30, 16 июля до 12:01, 17 июля (по киевскому времени) Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, будет находиться в королевском градусе Льва", - рассказала Соловьева.
"Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны оказывать существенное влияние на людей. Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности", - добавила она.
"Королевские градусы", как отметила астролог, создают фактор везения, успеха, удовлетворенности своей жизнью. Это - "градусы" оптимизма, радости, ожидания и обретения чуда в жизни.
"Основные характеристики этого градуса во Льве: мудрость, исключительность, мужество, гуманность, физическая и моральная сила. Добавляется творческая составляющая, поэтому тем, кто занимается искусством или связан с публичными выступлениями, помогает успеваемостью и невероятным везением", - пояснила Соловьева.
"Градус придает импозантность, величество и королевское умиротворение. Необходимо изнутри генерировать и поддерживать в себе состояния счастья, радости, удовлетворенности, щедрости, чтобы реализовать все положительные возможности такого положения", - добавила она.
К слову, раньше появился Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.
Кроме того, недавно стало известно, что в жизни трех знаков Зодиака начнется "белая полоса".