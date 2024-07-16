Прогноз астропогоди на 16 липня та астропідказки на день: що можна і не можна сьогодні робити

16 липня - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати. Астролог Катерина Соловйова розповіла, на що чекати від цього вівторка. Також вона дала поради, аби день минув спокійно та без проблем.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова склала астропрогноз на 16 липня та детально пояснила, як залучити щастя.

Що заборонено робити 16 липня - поради астролога

Так, Соловйова розповіла, що цього дня варто утриматися від:

хірургічних і стоматологічних втручань

відвідування перукарні.

До 16:45 не треба планувати великих інтелектуальних і фізичних навантажень.

А після цього часу не варто робити наступне:

проявляти негатив, після сварки буде важко примиритися

давати волю проявам жалю до себе, можна надовго застрягти у цьому стані

перенавантажувати серцево-судинну систему.

Як залучити удачу 16 липня (колаж: РБК-Україна)

Астропрогода на вівторок - що треба зробити

Цей день вдало підійде для нових справ і важливих рішень, оформлення шлюбу, активності у різноманітних починаннях, накопичення матеріальних цінностей, інформації та знань.

16 липня астролог радить робити наступне:

бути милосердними, проявити співчуття

робити подарунки, займатися благодійністю

виконувати прохання та просити про допомогу

підбивати підсумки

займатись очищенням організму, відвідувати баню чи сауну.

Гороскоп на 16 липня (ілюстрація: freepik.com)

Чим цей день особливий та як "вижати" з нього всю користь

У вівторок настане сприятливий час для тих, розповідає Соловйова, хто має підприємницький хист, комерційну жилку, організаторський талант, вміння заробляти гроші.

Цього дня можна збалансувати марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Астролог радить поласувати гострими стравами з часником, якщо вам це дозволяє стан здоров'я.

Перегляньте улюблений контент, пов'язаний з героїзмом, звитягою, досягненнями, високими результатами та тріумфальними перемогами. Пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі, радить Катерина.

Також цього дня можна давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік, проходити курс прийому вітамінів для підтримки енергії в організмі.

Що заборонено робити у вівторок (ілюстрація: freepik.com)

Цікаві астродеталі на вівторок

"З 16:30, 16 липня до 12:01, 17 липня (за київським часом) Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, буде знаходитись у королівському градусі Лева", - розповіла Соловйова.

"Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей. Цей вплив дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості", - додала вона.

"Королівські градуси", як зазначила астролог, створюють фактор везіння, успіху, задоволеності своїм життям. Це - "градуси" оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті.

"Основні характеристики цього градусу у Леві: мудрість, винятковість, мужність, гуманність, фізична та моральна сила. Додається творча складова, тому тим, хто займається мистецтвом чи пов'язаний із публічними виступами, допомагає успішністю та неймовірним везінням", - пояснила Соловйова.

"Градус надає імпозантності, величності та королівського умиротворення. Необхідно зсередини генерувати та підтримувати у собі стани щастя, радості, задоволеності, щедрості аби реалізувати усі позитивні можливості такого положення", - додала вона.